3 شهداء بالضفة جراء هجمات المستوطنين في يومين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا برصاص المستوطنين إلى ثلاثة في غضون يومين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشاب عودة عاطف عودة عواودة (29 عاما)، استشهد، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص أطلقه مستوطنون خلال هجومهم على دير دبوان الواقعة في وسط الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين في دير دبوان، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

تصاعد هجمات المستوطنين

وتشهد قرى وبلدات شرقي رام الله في الضفة الغربية توترا مستمرا على خلفية اقتحامات واعتداءات لمستوطنين، وسط اندلاع مواجهات بين القرويين والمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الثلاثاء، استشهد فلسطينيان في قرية المغير شرقي رام الله برصاص مستوطنين. وقالت السلطة الفلسطينية إن إطلاق نار من قبل مستوطنين، الثلاثاء، أسفر عن استشهاد أوس حمدي النعسان (14 عاما) وجهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاما).

وهؤلاء أحدث ضحايا العنف المتصاعد للمستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

كما تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد وتيرة هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع حرب الإبادة على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1152 فلسطينيا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.