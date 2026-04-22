مصرع 24 وتضرر 31 ألف أسرة.. حصيلة السيول المدمرة في تعز اليمنية

أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وفاة ما لا يقل عن 24 شخصا جراء السيول الناجمة عن الأمطار التي ضربت المحافظة.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن السيول التي شهدها عدد من مناطق المحافظة تسببت في خسائر مادية تقدر بنحو 15 مليون دولار وأضرار لأكثر من 31 ألف أسرة.

وذكر مسؤولون بالمحافظة المنكوبة أن الأضرار الناجمة عن السيول تكشف ضعف قدرات المؤسسات المحلية على الاستجابة المسبقة للكوارث في ظل تدهور البنية التحتية وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي.

وأشار المسؤولون إلى عدد من الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطة المحلية لإغاثة المتضررين، سواء على المستوى المحلي أو عبر التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، بهدف تسريع الاستجابة وتخفيف معاناة المتضررين.

ومنذ مارس/آذار الماضي، يشهد اليمن أمطارا غزيرة أدت إلى وفاة وإصابة العشرات، فضلا عن تضرر عشرات الآلاف من المواطنين في عدة محافظات، وشهدت تعز النصيب الأكبر من الضحايا، حسب تقارير محلية.

ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، مما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان، الذين يشكون هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثي منذ أكثر من 11 عاما.