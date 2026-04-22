لماذا تعتمد إيران "أسطول البعوض" وتحيّد الزوارق السريعة لمهاجمة الفرقاطات الأمريكية؟

بعد تعثر جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يبدو أن الأوضاع تتجه نحو تصعيد ميداني أكثر حساسية وخطورة، في ظل تزايد الاحتكاك البحري وتداخل قواعد الاشتباك.

وقالت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مصدر عسكري إن سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات المسلحة بعد تجاهلها التحذيرات.

ومن جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) اليوم الأربعاء بأن سفينة حاويات تعرّضت لإطلاق نار من زوارق إيرانية قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن أضرار من دون تسجيل إصابات.

ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن نضال أبو زيد أن إيران تحاول من خلال تحركاتها تثبيت ما أسماها معادلة التناسب والتدرج، التي بدأتها منذ بداية الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأشار العقيد أبو زيد إلى أن إعلان إيران بأن زورقا سريعا استهدف سفينة الحاويات، يعني أن إيران ستخوض في المرحلة المقبلة العمليات البحرية غير التقليدية التي يحترفها الحرس الثوري الإيراني، وتحديدا ما يعرف بـ"أسطول البعوض".

وأوضح أن إيران لم يعد لديها القوة البحرية العسكرية التقليدية مثل الزوارق والفرقاطات الكبيرة، وأنها لم تعد تستطيع القيام بعمليات خارج مضيق هرمز، لأن الزوارق السريعة والوسائل غير التقليدية تصبح مكشوفة أمام القطع البحرية الأمريكية.

وأضاف العقيد أبو زيد في قراءته لتطورات المشهد في إيران أن "الحرس الثوري الإيراني يمتهن حروب العصابات في البحر"، وهذا النوع من الحروب لا يحقق انتصارات، بل يستنزف الخصم، مشيرا إلى أن الحرس الثوري يدرك أنه لن يستطيع هزيمة القوات الأمريكية، لكنه سيستنزف قدراتها بسبب الكثافة النارية لـ"أسطول البعوض".

وفي تصعيد ميداني جديد في محيط مضيق هرمز، أعلنت الولايات المتحدة قبل يومين أن قوات من مشاة البحرية الأمريكية سيطرت على سفينة الحاويات الإيرانية "توسكا" في بحر العرب، بعد اتهامها بمحاولة خرق حصار بحري مفروض على طهران، في حين وصفت إيران العملية بأنها "قرصنة بحرية" متوعدة بالرد، ما يعكس تصاعدا إضافيا في التوتر بين الطرفين.

إعلان

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران إلى حين تقديم إيران مقترحها واستكمال المناقشات، سواء انتهت بالتوصل إلى اتفاق أو بغير ذلك.

وردت إيران على لسان مستشار رئيس البرلمان بالقول إن تمديد ترمب وقف إطلاق النار "لا يحمل أي معنى"، مؤكدا أن استمرار الحصار الأمريكي يعادل القصف ويستوجب الرد عسكريا، مشددا على أن الوقت الراهن يتطلب من إيران أخذ زمام المبادرة.