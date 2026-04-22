شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي شمال غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وحسب مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال استهدفتهم بالقصف أثناء محاولتهم إزالة ركام منزلهم في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

في السياق، تعرضت الأحياء الشرقية بمدينة غزة لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات إسرائيلية تتمركز على تخوم القطاع، وفق مصادر محلية.

كما أفاد شهود عيان بأن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار بكثافة تجاه مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومنذ ذلك التاريخ استشهد 784 فلسطينيا وأصيب 2214 آخرون، بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.