عراقجي: اعتداءات واشنطن أوصلت مضيق هرمز إلى الوضع الراهن

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi gives a statement at the Ritz Hotel as he meets Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
عراقجي: صمت الدول الأوروبية غير مقبول (غيتي)
Published On 22/4/2026

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة "انتهاكات الولايات المتحدة واعتداءاتها" العسكرية.

واعتبر عراقجي أن تدابير بلاده في المضيق تتطابق مع القوانين الدولية، وأن "الدول المعتدية" تتحمل التداعيات على الاقتصاد العالمي.

وأرجع الوزير الإيراني الأوضاع الحالية في مضيق هرمز إلى "الاعتداءات العسكرية" على إيران، و"انتهاكات" واشنطن للقوانين الدولية.

وقال إن صمت الدول الأوروبية إزاء الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية غير مقبول.

وحذّر عراقجي من أن تتسبب مواقف الدول الأوروبية "المتناقضة" في إضعاف القوانين الدولية ونظام حظر انتشار الأسلحة النووية.

والثلاثاء، قال ⁠عراقجي، في منشور على منصة إكس، إن الحصار ⁠الأمريكي للموانئ الإيرانية "عمل حربي" ويمثل انتهاكا ‌لوقف إطلاق النار.

Ships and boats in the Strait of Hormuz, Musandam, Oman, April 22, 2026. REUTERS/Stringer
ازدحام السفن في مضيق هرمز بفعل الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وطهران (رويترز)

"إجراء عدواني"

وأضاف أن "إيران تعرف ⁠كيف تُحيد القيود وكيف تدافع ⁠عن مصالحها ⁠وكيف تقاوم ⁠البلطجة".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، إن إطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية إيرانية ليسا سلوك دولة منخرطة بمسار دبلوماسي.

وأضاف بقائي أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما وهو إجراء عدواني.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام، وفق تعبيره.

وفجر 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم 11 من الشهر نفسه، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران الهدنة في 8 أبريل/نيسان على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

المصدر: الجزيرة
