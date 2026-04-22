مصر تدعو لاستكمال تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن التصعيد الحالي في المنطقة لا يجب أن يصرف الأنظار عن ضرورة استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، والشروع في برامج التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف.

وأوضح خلاف أن كلام عبد العاطي جاء خلال اتصالات هاتفية أجراها مع كل من نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، بحث خلالها مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في القطاع والضفة الغربية.

وبحسب خلاف، تناولت الاتصالات التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتصاعدة، وما تشهده بعض المدن والمخيمات الفلسطينية من اقتحامات متكررة، وتوسّع في الأنشطة الاستيطانية، واعتداءات من جانب المستوطنين على الأماكن الدينية المقدسة.

وأضاف خلاف أن عبد العاطي اعتبر أن هذه التطورات تسهم في زيادة حدة التوتر، وتقوّض فرص التهدئة واستئناف المسار السياسي، لافتا إلى أن الوزير شدد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

اقتحامات الأقصى المبارك

واقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك وسط ارتفاع وتيرة الاقتحامات للأقصى من قِبَل المستوطنين منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري بحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في 12 أبريل/نيسان، وأدى طقوسا تلمودية برفقة مستوطنين، في اقتحام للمرة الثالثة له منذ بداية العام وللمرة الـ16 منذ توليه منصبه.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها عام 1980.

وفي غزة، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف بطائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على جباليا البلد شمال قطاع غزة، في أحدث الخروق الإسرائيلية لاتفاق الهدنة.

وشهدت غزة اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ومنذ ذلك التاريخ استشهد 784 فلسطينيا وأصيب 2214 آخرون، بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.