حاملة طائرات أمريكية جديدة تبحر نحو الشرق الأوسط

كشفت مصادر للجزيرة أن حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" تبحر حاليا نحو الشرق الأوسط، لكنها لم تصل بعد منطقة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تحل الحاملة "جورج بوش" مكان حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، التي يُنتظر أن تغادر المنطقة الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بعودة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى الشرق الأوسط، بعدما اندلع حريق في منطقة المغسلة الرئسية على متنها في 12 مارس/آذار الماضي.

وعبرت "جيرالد فورد" قناة السويس باتجاه البحر الأحمر برفقة مدمرتين، كما ذكرت تقارير انضمامها إلى الحاملة "أبراهام لينكولن" العاملة في شمال بحر العرب خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا التحرك العسكري بينما تستمر الولايات المتحدة في فرض حصار بحري على الموانىء الإيرانية، إلى حين التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب بين الطرفين.