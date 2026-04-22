صور فضائية توثق دمارا واسعا في الناقورة ومجدل زون جنوبي لبنان

كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة، التُقطت في 16 أبريل/نيسان الجاري، دمارا واسعا لحق ببلدتي الناقورة ومجدل زون في جنوب لبنان، في مشهد يعكس اتساع نطاق الأضرار التي طالت البلدات الحدودية جراء الهجمات الإسرائيلية.

وبحسب المقارنة البصرية وتحليل الصور بين صور مرجعية التُقطت في 18 فبراير/شباط الماضي و16 أبريل/نيسان الجاري، تبدو أجزاء واسعة من بلدة الناقورة وقد سُويت بالأرض، مع تدمير أو تضرر شديد طال أغلب المنازل والمنشآت والبنية التحتية.

وتُظهر الصور أكثر من 100 مبنى دمر كليا، فيما لحقت أضرار جسيمة بمبان أخرى في أنحاء متفرقة من البلدة، في مشهد يعكس مسحا شبه كامل لأجزاء واسعة من الناقورة.

كما امتد الدمار إلى مرفأ الصيادين والميناء المدني، حيث تُظهر الصور تضرر بنية المرفأ وقوارب موجودة فيه، فيما أُفيد بأن لبنان تقدم بشكوى رسمية إلى المنظمة البحرية الدولية على خلفية تدمير مرفأ الصيادين المدني.

ولا يقتصر الأمر على النطاق السكني والخدمي داخل البلدة، إذ تُظهر الصور أيضا آثار أضرار في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بما يعكس وصول الاستهداف إلى منطقة بالغة الحساسية لكونها تضم الوجود الأممي الأبرز في جنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، كشفت صور أقمار صناعية عالية الدقة، التُقطت في التاريخ نفسه، حجم الدمار الواسع الذي لحق ببلدة مجدل زون، نتيجة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة.

وبحسب المقارنة البصرية وتحليل الصور بين صور مرجعية تعود إلى 24 فبراير/شباط الماضي وصور 16 أبريل/نيسان الجاري، تبدو أجزاء واسعة من البلدة وقد تعرضت لدمار عنيف، تراوح بين المسح الكامل والتدمير الشديد لعدد كبير من المنازل والمباني السكنية.

ويشير تحليل الصور إلى أن الأضرار تركزت بشكل واضح في الأحياء الشرقية والمناطق المحيطة بالطرق الرئيسية، ما أدى أيضا إلى تضرر طرق حيوية، بينها الطريق المؤدي إلى طيرحرفا.

ويأتي هذا التصعيد في سياق التوترات المتصاعدة على الجبهة الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، وما تبعها من اتساع رقعة المواجهات غير المباشرة في المنطقة.

واستبق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة المقررة في واشنطن وأعلن الثلاثاء أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل "عسكرية ودبلوماسية".