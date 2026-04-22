صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

Members from the Popular Mobilization Forces attend a funeral of fighters who were killed in a U.S. airstrike, in Tal Afar, Nineveh province, north of Baghdad, Iraq, Thursday, April 2, 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)
جنازة قتلى من الحشد الشعبي جراء غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري (أسوشيتد برس)
Published On 22/4/2026

علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شحنات الدولار إلى العراق، كما جمّدت تمويل برامج تعاون أمني مع الحكومة، للضغط على بغداد من أجل تفكيك الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب مسؤولين للصحيفة، فقد منعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا نقل شحنة جوية محملة بنحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي من حسابات بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى العراق، بسبب مخاوف أمريكية بشأن الفصائل العراقية.

علاقات مهددة

وقالت الخارجية الأمريكية -في تصريحات للصحيفة- إن "إخفاق" الحكومة العراقية في منع هجمات الفصائل "يؤثر سلبا" على علاقة واشنطن مع بغداد، مشيرة إلى أن إدارة ترمب تتوقع من السلطات اتخاذ إجراءات فورية من أجل تفكيك هذه الفصائل.

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على أن بلاده لن تتسامح مع الهجمات على مصالح الولايات المتحدة، مضيفا أن "جهات مرتبطة بحكومة بغداد تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للفصائل".

وكشف مسؤولون أمريكيون وعراقيون للصحيفة أن تعليق شحنات الدولار إلى العراق إجراء مؤقت، وأن واشنطن أبلغت بغداد اعتزامها تعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة، حتى تتوقف هجمات الفصائل الموالية لطهران.

TAJI, IRAQ - APRIL 12: U.S. Army trainers watch as an Iraqi recruit fires at a military base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. U.S. forces, currently operating in 5 large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuild a force they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. Members of the U.S. Army's 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. (Photo by John Moore/Getty Images)
واشنطن أبلغت بغداد اعتزامها تعليق تمويل بعض برامج تدريب القوات المسلحة (غيتي)

واستدعت الولايات المتحدة سفير العراق في ⁠وقت سابق من هذا الشهر بعد أن هاجمت طائرة مسيرة منشأة دبلوماسية أمريكية رئيسية ⁠في بغداد، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي ألقت فيها واشنطن بالمسؤولية على ما تصفها بـ"المليشيات الإرهابية" المتحالفة مع إيران.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، ‏أعلنت فصائل ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية" في العراق وقف عملياتها داخل البلاد وفي المنطقة أسبوعين، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران هدنة للمدة نفسها.

‏وكانت هذه الفصائل قد دخلت على خط المواجهة إلى جانب إيران، عبر شنها هجمات استهدفت مصالح وقواعد أمريكية داخل العراق وخارجه.

المصدر: الجزيرة + وكالات + وول ستريت جورنال
