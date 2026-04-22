رغم الهدنة.. قتيل ومصابون بغارة إسرائيلية شرقي لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "سقط شهيد وجريحان جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية فجرا، على أطراف الجبور في البقاع الغربي" بشرق لبنان.

وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن هناك تصعيدا إسرائيليا واضحا من خلال استهداف بلدة حولة الحدودية، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت غارات متواصلة على مدينة بنت جبيل اللبنانية خلال الليلة الماضية مما أسفر عن إحراق عدد من المنازل، موضحا أن حزب الله يريد أن يرسم الحدود من خلال الرد على أي انتهاك إسرائيلي بمثله.

جولة ثانية من المحادثات في أمريكا

من المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن وفد لبنان سيتوجه إلى واشنطن بهدف واضح وهو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان.

وستشمل هذه الجولة مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، بهدف "تسهيل مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية" بحسب وسائل إعلام أمريكية.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2454 قتيلا و7658 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام بدأ سريانها، الجمعة، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن إسرائيل خرقته مرارا عبر عمليات قصف خلّفت قتلى وجرحى، فضلا عن نسف منازل.

وجاء العدوان الإسرائيلي على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير/شباط الماضي وحتى 8 أبريل/نيسان الجاري، إذ أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مدته أسبوعين.