رغم الهدنة.. قتيل ومصابون بغارة إسرائيلية شرقي لبنان

KFAR SIR, LEBANON - APRIL 21: Citizens gathered in the town to bid farewell during a mass funeral for 29 Lebanese who were killed in the war and had been buried temporarily until the ceasefire allowed for proper funerals on April 21, 2026 in Kfar Sir, Lebanon. The group included paramedics, civilians, and Hezbollah fighters. On April 17, a 10-day ceasefire took effect that is meant to pause fighting between Israeli forces and the Lebanese militant group Hezbollah. (Photo by Adri Salido/Getty Images)
لبنانيون يودعون، أمس الثلاثاء، 29 لبنانيا قُتلوا في الحرب، ودُفنوا مؤقتا ريثما يسمح وقف إطلاق النار بإقامة جنازات لائقة (غيتي)
Published On 22/4/2026

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "سقط شهيد وجريحان جراء غارة نفذتها مسيّرة معادية فجرا، على أطراف الجبور في البقاع الغربي" بشرق لبنان.

وقال مراسل الجزيرة تامر الصمادي إن هناك تصعيدا إسرائيليا واضحا من خلال استهداف بلدة حولة الحدودية، مشيرا إلى أن إسرائيل شنت غارات متواصلة على مدينة بنت جبيل اللبنانية خلال الليلة الماضية مما أسفر عن إحراق عدد من المنازل، موضحا أن حزب الله يريد أن يرسم الحدود من خلال الرد على أي انتهاك إسرائيلي بمثله.

Diggers remove the rubble of buildings destroyed in Israeli strikes as they look for survivors buried underneath in the southern Lebanese coastal city of Tyre on April 21, 2026.
حفارات تزيل أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الإسرائيلية بحثا عن ناجين مدفونين تحت الأنقاض في مدينة صور الساحلية أمس الثلاثاء (الفرنسية)

جولة ثانية من المحادثات في أمريكا

من المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن وفد لبنان سيتوجه إلى واشنطن بهدف واضح وهو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان.

وستشمل هذه الجولة مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي، بهدف "تسهيل مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية" بحسب وسائل إعلام أمريكية.

BEIRUT, LEBANON - APRIL 20: A boy runs past a poster of former Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei near the rubble of a building that was damaged by an Israeli air-strike in Beirut's southern suburb of Dahieh, on April 20, 2026 in Beirut, Lebanon. At 00:00 on April 17, a 10-day ceasefire took effect that is meant to pause fighting between Israeli forces and the Lebanese militant group Hezbollah. The agreement was announced the night before by U.S. President Donald Trump and described as a ceasefire between Israel and Lebanon; Hezbollah acknowledged the ceasefire but did not directly confirm it would abide by it. (Photo by Ryan Murphy/Getty Images)
طفل يركض قرب أنقاض مبنى تضرر جراء غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، أول أمس (غيتي إيميجز)

العدوان الإسرائيلي على لبنان

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن 2454 قتيلا و7658 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام بدأ سريانها، الجمعة، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن إسرائيل خرقته مرارا عبر عمليات قصف خلّفت قتلى وجرحى، فضلا عن نسف منازل.

وجاء العدوان الإسرائيلي على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله"، منذ 28 فبراير/شباط الماضي وحتى 8 أبريل/نيسان الجاري، إذ أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مدته أسبوعين.

المصدر: وكالات
