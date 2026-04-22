توقعات بانضمام روبيو لجولة المحادثات الثانية بين لبنان وإسرائيل

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنه يُتوقع انضمام الوزير ماركو روبيو إلى الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غدا الخميس في مقر الوزارة بواشنطن.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن المسؤول قوله إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي سيعود إلى واشنطن للمشاركة في المحادثات.

وكان روبيو قد شارك في جولة المحادثات الأولى التي عُقدت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، والتي كانت أول تواصل رفيع المستوى واسع النطاق بين حكومتَي لبنان وإسرائيل منذ عام 1993.

ووفقا للشبكة، سيشارك في المفاوضات المرتقبة كل من مستشار وزارة الخارجية الأمريكية مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى.

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية إن بلاده ترحب بالانخراط المثمر الذي بدأ يوم 14 أبريل/نيسان، وستواصل تسهيل إجراء محادثات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين.

ويوم الاثنين، قال الرئيس ⁠⁠⁠⁠اللبناني جوزيف ⁠⁠⁠⁠عون إن ‌‌‌‌المفاوضات الثنائية مع إسرائيل سيتولاها وفد لبناني ⁠⁠⁠⁠برئاسة السفير ⁠⁠⁠⁠السابق لدى ⁠⁠⁠⁠الولايات ⁠⁠⁠⁠المتحدة سيمون ⁠⁠⁠⁠كرم، وقال المسؤول في الخارجية الأمريكية إن السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة ستشارك أيضا.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب ستظل ممثلة بسفيرها لدى واشنطن يحيئيل لايتر.

وكان سفيرا لبنان وإسرائيل لدى واشنطن قد اتفقا في المحادثات الأولى بين وفدَي بلديهما على بدء مفاوضات سلام مباشرة يُحدد مكانها وموعدها لاحقا.

وعقب ذلك الاجتماع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وقف إطلاق النار في لبنان مدة 10 أيام، في تطور جاء بعد جولة حرب بين حزب الله وإسرائيل بدأت في الثاني من مارس/آذار، وأسفرت عن مقتل نحو 2300 شخص بينهم 177 طفلا، ونزوح أكثر من مليون، وفق الحكومة اللبنانية.