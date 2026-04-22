تقديرات أمريكية: قدرات إيران العسكرية باقية رغم الضربات

نقل موقع قناة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ثلثي القوات الجوية الإيرانية لا تزال تعمل رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي لآلاف المواقع، بما في ذلك مستودعات ومرافق إنتاج، وأضافت أن "القوة الجوية الإيرانية تراجعت بشكل ملحوظ لكن لم يتم القضاء عليها كليا".

ونقلت القناة أن 60% من بحرية الحرس الثوري لا تزال موجودة، بما في ذلك زوارق الهجوم السريع، وأن نصف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية كان سليما عند بدء وقف إطلاق النار، وأفاد المسؤولون الأمريكيون بأن إيران تمتلك قدرات عسكرية أكثر مما اعترف به البيت الأبيض أو وزارة الحرب (البنتاغون) علنا.

وذكرت "سي بي إس" أن تقييمات الأضرار تظهر أن العملية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة دمرت جزءًا كبيرًا من البحرية الإيرانية التقليدية، لكن الجناح البحري للحرس الثوري الإيراني لا يزال سليما جزئيا.

وفي التفاصيل، أعاد موقع "سي بي إس" التذكير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الحرب بيت هيغسيث كانا قد وصفا العملية العسكرية الأمريكية، التي أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، بأنها دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل شبه كامل.

وكرر ترمب قوله "لقد دمرنا بحريتهم، ودمرنا سلاحهم الجوي، وقضينا على قادتهم"، في المقابل، قال هيغسيث إن العملية كانت "انتصارا عسكريا تاريخيا وكاسحا"، مؤكدا أنها ألحقت دمارا واسعا بالقوة العسكرية الإيرانية وجعلتها غير فعالة لسنوات.

غير أن تقييمات الأضرار تشير إلى تدمير جزء كبير من البحرية التقليدية الإيرانية، بينما لا تزال قوة الحرس الثوري البحرية، المصممة لحروب غير متكافئة والمزودة بزوارق صغيرة، قائمة جزئيا، وهي التي تعرقل حركة شحن النفط في مضيق هرمز.

كما أشار رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية جيمس إتش آدامز في إفادة مكتوبة إلى أن "إيران لا تزال قادرة على إلحاق أضرار"، موضحا أنها تحتفظ بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية التي يمكن أن تهدد القوات الأمريكية وحلفاءها في المنطقة.

إعلان

من جانبه، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن "الحرب كانت ناجحة"، مشيرا إلى استهداف أكثر من 13 ألف موقع إيراني.

وأضاف أن القوات الأمريكية وجّهت "ضربات قاسية" للنظام الإيراني خلال أقل من 40 يوما، مؤكدا تدمير 92% من أكبر سفن البحرية الإيرانية، إضافة إلى نحو 44 سفينة مخصصة لزرع الألغام.

ووصف بارنيل ذلك بأنه "أكبر تدمير لبحرية خلال ثلاثة أسابيع منذ الحرب العالمية الثانية"، مؤكدا فخر وزارة الدفاع بأداء القوات، وانتقاد ما وصفه بتقليل وسائل الإعلام من هذه الجهود.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما ذكرته وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية أن الحرس الثوري الإيراني هاجم سفينة ثالثة في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط في العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، والذي كان من المقرر أن ينقضي اليوم الأربعاء، لكن ترمب قال إن أمريكا ستواصل حصار الموانئ الإيرانية.