"تجنيد 2024".. مشاهد معارك مقاتل قسامي في غزة تخطف الأنظار

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، التي تنعى فيها مقاتليها الذين استشهدوا في المعارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وبرزت سيرة الشهيد رضوان طلعت قلجة، وهو من كتيبة "الصبرة وتل الإسلام" في لواء غزة، كأحد المقاطع التي لاقت حالة من الاهتمام والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخاصة أنه من مواليد عام 2002، وذكرت القسام في سيرة قلجة أنه استشهد في 10 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025.

معارك خلف الخطوط

تبرز المشاهد مشاركة قلجة في معارك خاضتها القسام ضد القوات البرية الإسرائيلية في نطاق محاور مدينة غزة التي شهدت مواجهات عنيفة.

وظهر قلجة في إحدى أبرز العمليات التي وُصفت بالنوعية، حيث تمكن مع مقاتلين آخرين من التسلل خلف خط إمداد الجيش الإسرائيلي قرب محور نتساريم العسكري الذي كان يفصل شمال غزة عن جنوبها في حينها.

وتمكنت القسام في هذه العملية من توجيه ضربة مباشرة لقوة عسكرية إسرائيلية، وأعقب ذلك اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وانسحاب المنفذين بسلام.

وبعد تنفيذ هذه العملية، ظهر قلجة وهو يقول لرفاقه: "سجدة شكر يا شباب، الله أكبر"، وأظهرت المشاهد مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا بين قتيل وجريح.

وكشفت الصور كذلك تمكن قلجة من استهداف آلية عسكرية من طراز "ميركافا" وتحقيق إصابة دقيقة بقذيفة "الياسين 105".

وقال قلجة في المقطع: "نحن نطمح مش عشاننا، من أجل الدين، والله يا إخوان يا كرام، نحن هنا كمجاهدين في غزة، نفتخر بأننا مجاهدون في سبيل الله عز وجل".

ووجه رسالة للأمة العربية حيث قال: "خليكم تصوروا على سفرة الأكل، ونحن هنا نحب التصوير ونحن نجاهد ونقاتل في سبيل الله ونفتخر بحالنا"، وأضاف "نراها بعيدة ولكنها قريبة بإذن الله".

رسالة تجنيد 2024

وترتبط هذه المشاهد بلقطات حصرية بثتها قناة الجزيرة في 18 أغسطس/آب 2024، لعملية إغارة نفذها مقاتلو القسام على قوات الاحتلال بمحور نتساريم في جنوب حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقالت القسام حينها إن 4 من مقاتليها تمكنوا من الدخول إلى المحور، والإغارة على قوة إسرائيلية مكونة من عربتي جيب، وتفجير عبوتين بأفرادهما، مع وقوع اشتباك أسفر عن سقوط القوة بين قتيل وجريح.

وفي بداية تلك المشاهد، ظهر أحد المقاتلين وهو يتسلل إلى مكان الإغارة، وقال إنه من "تجنيد عام 2024 الذي سيكون مرعبا لإسرائيل"، قبل أن يهدي العملية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران في أواخر الشهر الماضي لتلك الفترة.

وتضمنت اللقطات عملية رصد دقيقة لحركة قوات الاحتلال، إلى جانب تجهيز عبوات رعدية وتلفزيونية وزراعتها، وقبل التفجير، تحصن مقاتلو القسام في مكان قريب من مرور الآليات العسكرية، ثم فجروا العبوات لتحدث موجة انفجارية داخل أحد الجيبات.

وأظهرت اللقطات آثار الشظايا على زجاج الآليات الأخرى التي توقفت، قبل انسحاب المقاتلين بسلام، وبعد الانسحاب، ظهر المقاتل قلجة وهو يتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "سنعيد الكرة وهذه رسالة لنتنياهو، والقادم أعظم".

ونعت صفحات فلسطينية محلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، الشقيقين رمضان ورضوان طلعت قلجة، إثر استشهادهما خلال الأيام الأخيرة من عدوان الاحتلال على مدينة غزة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عكفت الصفحات الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها دائرة الإعلام العسكري التابعة لكتائب القسام، على بث مشاهد توثق معارك خاضها مقاتلوها المشاركون في عملية "طوفان الأقصى"، وبسالتهم في التصدي لجيش الاحتلال طيلة فترة الحرب.