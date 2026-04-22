بعد حريقها.. كواليس عودة أكبر حاملة طائرات أمريكية للبحر الأحمر
Published On 22/4/2026|
آخر تحديث: 19:06 (توقيت مكة)
أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في 20 أبريل/نيسان الجاري عودة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" برفقة مجموعتها القتالية إلى شمال البحر الأحمر، في خطوة تعكس استمرار الحضور البحري الأمريكي المكثف في المنطقة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز.
تفاصيل التحرك والتشكيل البحري
- موقع التمركز: تظهر الصور الحديثة تمركز الحاملة في موقعها السابق قبل بدء الحرب في 17 فبراير/شباط، على بعد 78 كيلومترا من ساحل الوجه السعودي في البحر الأحمر.
- خط السير: يأتي هذا التحرك بعد عبور الحاملة قناة السويس نحو الجنوب في 16 أبريل/نيسان، عقب فترة أمضتها في شرق البحر المتوسط.
- القوة المرافقة: تتضمن المجموعة القتالية حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وقطعتين حربيتين مرافقتين، وسفينة إمداد. وتسير المجموعة ضمن تشكيل بحري مترابط تتوسطه الحاملة الضخمة محاطة بعناصر الحماية الجوية والصاروخية، إلى جانب سفينة التموين التابعة للأسطول.
- حاملات أخرى: يترافق هذا التعزيز العسكري مع وجود حاملة "أبراهام لينكولن" في المنطقة، وسط تقارير عن اقتراب مجموعة "جورج إتش دبليو بوش"، مما قد يرفع عدد الحاملات الأمريكية ضمن نطاق القيادة المركزية إلى 3 حاملات محتملة.
حريق غرفة الغسيل وعمليات الإصلاح
- تفاصيل الحادث: في 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية اندلاع حريق في غرف الغسيل الرئيسية على متن الحاملة "فورد" أثناء أداء مهامها لدعم "عملية الغضب الملحمي" ضد إيران في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحّارين اثنين.
- طبيعة الحريق: أوضح الأسطول الخامس في بيان رسمي في ذلك الوقت عدم صلة الحادث بأي عمل قتالي، وأكد احتواء النيران والسيطرة عليها بالكامل.
- فترة الإخماد: نقلت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) عن بحارة ومسؤولين عسكريين أن إخماد الحريق استغرق أكثر من 30 ساعة.
- تغيير المسار: ذكرت الصحيفة نقاشات مع مسؤولين أمريكيين تفيد بتوجه الحاملة من موقعها في البحر الأحمر إلى قاعدة بحرية في اليونان لإجراء إصلاحات ضرورية عقب الحريق الذي اندلع على متنها.
أطول انتشار وأرقام قياسية تاريخية
- فترة الوجود: تواصل الحاملة العملاقة، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم، انتشارها العسكري منذ قرابة 10 أشهر مع استنفار واشنطن على محاور متعددة، حيث شاركت خلال هذه المدة في العملية العسكرية في فنزويلا والحرب على إيران التي استمرت 40 يوما.
- الرقم القياسي: كسرت فترة وجود السفينة في البحر حاجز 295 يوما، لتحطم بذلك الرقم القياسي لأطول فترة انتشار بحري أمريكي في الخمسين سنة الماضية (حقبة ما بعد حرب فيتنام)، استنادا إلى بيانات "أخبار المعهد البحري الأمريكي" ووسائل إعلام أمريكية.
- الرقم السابق: تجاوزت "فورد" بهذا السجل الرقم السابق الذي حققته حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بمدة انتشار بلغت 294 يوما في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.
المصدر: الجزيرة + الصحافة الأميركية