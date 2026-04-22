بعد حريقها.. كواليس عودة أكبر حاملة طائرات أمريكية للبحر الأحمر

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة في 20 أبريل/نيسان الجاري عودة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" برفقة مجموعتها القتالية إلى شمال البحر الأحمر، في خطوة تعكس استمرار الحضور البحري الأمريكي المكثف في المنطقة مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز.

تفاصيل التحرك والتشكيل البحري

موقع التمركز: تظهر الصور الحديثة تمركز الحاملة في موقعها السابق قبل بدء الحرب في 17 فبراير/شباط، على بعد 78 كيلومترا من ساحل الوجه السعودي في البحر الأحمر.

خط السير: يأتي هذا التحرك بعد عبور الحاملة قناة السويس نحو الجنوب في 16 أبريل/نيسان، عقب فترة أمضتها في شرق البحر المتوسط.

القوة المرافقة: تتضمن المجموعة القتالية حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وقطعتين حربيتين مرافقتين، وسفينة إمداد. وتسير المجموعة ضمن تشكيل بحري مترابط تتوسطه الحاملة الضخمة محاطة بعناصر الحماية الجوية والصاروخية، إلى جانب سفينة التموين التابعة للأسطول.

حاملات أخرى: يترافق هذا التعزيز العسكري مع وجود حاملة "أبراهام لينكولن" في المنطقة، وسط تقارير عن اقتراب مجموعة "جورج إتش دبليو بوش"، مما قد يرفع عدد الحاملات الأمريكية ضمن نطاق القيادة المركزية إلى 3 حاملات محتملة.

حريق غرفة الغسيل وعمليات الإصلاح

تفاصيل الحادث: في 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية اندلاع حريق في غرف الغسيل الرئيسية على متن الحاملة "فورد" أثناء أداء مهامها لدعم "عملية الغضب الملحمي" ضد إيران في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحّارين اثنين.

طبيعة الحريق: أوضح الأسطول الخامس في بيان رسمي في ذلك الوقت عدم صلة الحادث بأي عمل قتالي، وأكد احتواء النيران والسيطرة عليها بالكامل.

فترة الإخماد: نقلت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) عن بحارة ومسؤولين عسكريين أن إخماد الحريق استغرق أكثر من 30 ساعة.

تغيير المسار: ذكرت الصحيفة نقاشات مع مسؤولين أمريكيين تفيد بتوجه الحاملة من موقعها في البحر الأحمر إلى قاعدة بحرية في اليونان لإجراء إصلاحات ضرورية عقب الحريق الذي اندلع على متنها.

إعلان

أطول انتشار وأرقام قياسية تاريخية