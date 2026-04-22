الصين تحذر من "مرحلة حرجة" في الشرق الأوسط

حذّرت الصين اليوم الأربعاء من أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بـ"مرحلة حرجة"، بعدما مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار لمنح إيران مزيدا من الوقت للتفاوض.

وقالت وزارة الخارجية الصينية بشأن تمديد وقف إطلاق النار بحرب إيران إنها تدعم الأطراف لمواصلة حل النزاعات عبر الدبلوماسية.

وأضافت أن الوضع الحالي بمنطقة الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة حساسة والأولوية هي الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون -خلال مؤتمر صحفي- بأن "الوضع الإقليمي الراهن يقف عند مرحلة حرجة بين الحرب والسلام، وتبقى الأولوية القصوى لبذل كل الجهود لمنع استئناف الأعمال القتالية".

تمديد وتراجع

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أمس تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام، وفق تعبيره.

وفي بيان على منصة "تروث سوشيال"، ⁠قال ترمب إنه وافق على طلب من باكستان التي تتوسط في محادثات السلام "لإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد".

وهذه المرة هي الأحدث التي يتراجع ‌فيها ترمب عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى في إيران، ويحذر الخبراء من أن هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب.

وقال ترمب، الذي بدأت بلاده مع إسرائيل شن حرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأن "الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة ⁠وهو أمر غير مفاجئ"، في إشارة ⁠إلى اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل بعض قادة البلاد، ومنهم المرشد علي خامنئي الذي خلفه ابنه مجتبى.

وذكر ترمب أن حصار البحرية الأمريكية موانئ إيران وسواحلها سيستمر، وهو أمر وصفه قادة إيران بأنه عمل حربي، وأصبح نقطة خلاف مع تردد ‌البلدين هذا الأسبوع بشأن إرسال مفاوضين إلى جولة ثانية من محادثات السلام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.