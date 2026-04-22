الحرب في المنطقة تزيد نمو الصناعة العسكرية الأمريكية

Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Thomas Hudner fires a Tomahawk land attack missile in support of Operation Epic Fury during the Iran war at an undisclosed location, March 21, 2026. U.S. Navy Photo/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
اتفاقات جديدة عُقدت لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك وباتريوت وجيم-تي بالإضافة إلى أسلحة أخرى (رويترز)
Published On 22/4/2026

أفادت شركات الدفاع الأمريكية أمس الثلاثاء بارتفاع حاد في الطلب على المعدات العسكرية في الربع الأول من العام الحالي، في حين تدفع الحرب في الشرق الأوسط الحكومات عبر العالم إلى تقديم طلبيات جديدة.

وكان هذا القطاع قد شهد نموا قويا عام 2025، بسبب الحربَين في أوكرانيا وقطاع غزة، والتوغلات الروسية في المجال الجوي الأوروبي، والمناورات العسكرية الصينية قرب تايوان، والتوترات في البحر الأحمر.

وتتزايد طلبيات الحكومات في أنحاء العالم على المعدات العسكرية وسط تصاعد الصراعات الجيوسياسية. أما بالنسبة إلى الدول التي تشهد صراعات أصلا، فهناك حاجة ماسة إلى زيادة الإنفاق لتجديد المخزونات أو صيانة المعدات.

وأفادت شركات الدفاع الأمريكية "آر تي إكس" و"نورثروب غرومان" و"جنرال إلكتريك أيروسبايس" بزيادة في الطلبيات خلال الربع الأول من العام.

LAKENHEATH, ENGLAND - JANUARY 07: An F15 fighter plane taxis at RAF Lakenheath on January 07, 2026 in Mildenhall, England. There have been recent reports of increased United States Air Force aircraft arriving at American bases in England this week, including RAF Fairford in Gloucestershire and at RAF Mildenhall in Suffolk. The reports coincide with today’s US seizure of the Marinera (previously called the Bella-1), a Russian-flagged tanker in the North Atlantic, and against the backdrop of statements from US officials, including the president, vowing to acquire Greenland, a self-governed territory of Denmark, a NATO member. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
تتزايد طلبيات الحكومات في أنحاء العالم على المعدات العسكرية (غيتي)

حلول واتفاقات

وقال الرئيس التنفيذي لـ"آر تي إكس" كريس كالييو لأحد المحللين في "وول ستريت" إن الشركة تعمل مع البنتاغون "لتسريع إنتاج الذخائر" معربا في الوقت نفسه عن أمله في إيجاد "حل مستدام" للصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن مسؤولون أمريكيون إبرام اتفاقات جديدة في الأشهر الأخيرة لزيادة إنتاج صواريخ توماهوك وباتريوت وجيم-تي، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

وقبل ذلك، أعلنت وحدة "رايثيون" -التابعة لمجموعة "آر تي إكس"- 5 اتفاقات "تاريخية" مع البنتاغون وصفها كالييو بأنها "بالغة الأهمية للأمن القومي". واستثمرت الشركة نحو 900 مليون دولار لتوسيع طاقتها الإنتاجية.

واعتبر كالييو أن "الوضع الحالي يظهر بوضوح الحاجة إلى الذخائر وتقنيات الدفاع الجوي المتكاملة والصواريخ، بالإضافة إلى قدرات أكثر تقدما لمواجهة التهديدات المتنامية".

وأضاف "نشهد طلبا قويا للغاية، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي"، في وقت رفعت فيه الشركة توقعاتها المالية للعام برمّته.

إيرادات وتوقعات

من جانبها، وصفت شركة "جنرال إلكتريك أيروسبايس" الربع الأول من العام بأنه "قوي"، إذ قفزت إيراداتها بنسبة 25% في ضوء ما وصفه الرئيس التنفيذي لاري كولب بأنه "مشهد جيوسياسي ديناميكي".

وقال كولب إن الشركة تتوقع أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط وآثارها طوال فصل الصيف.

وأضاف أن شركته تواصل في برامجها الدفاعية "التنفيذ بسرعة لتلبية الحاجات العسكرية ذات الأولوية القصوى لدعم المقاتلين الأمريكيين والحلفاء".

لكن الشركة، التي تصنع محركات لشركتَي بوينغ وإيرباص، عانت أيضا بعض تبعات الحرب. فقد أثر انخفاض السفر في الشرق الأوسط سلبا على أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة.

المصدر: وكالات
