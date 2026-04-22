الأمم المتحدة: صعوبات تعترض عودة 4 ملايين نازح في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو 4 ملايين شخص عادوا طوعا إلى ديارهم في السودان رغم استمرار الحرب، محذرة من تحديات جسيمة تواجههم.

وأسفرت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي دخلت عامها الرابع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل البلاد، ودفعت أكثر من 4 ملايين آخرين للفرار إلى دول مجاورة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

ولكنْ مع تحسّن الوضع في الخرطوم عقب استعادة الجيش السيطرة عليها العام الماضي، بدأ كثير من النازحين بالعودة إلى ديارهم في العاصمة ومناطق أخرى يعتقدون أن الوضع الأمني فيها قد تحسّن.

وبين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ومارس/آذار الماضي، عاد نحو 4 ملايين شخص إلى ديارهم، وخاصة الخرطوم وولاية الجزيرة الزراعية جنوب شرق العاصمة، بحسب منظمة الهجرة.

وقالت نائبة مدير إدارة الإصلاح في المنظمة الدولية للهجرة، سونغ آه لي، للصحفيين في جنيف "يعود كثيرون لاعتقادهم أن الوضع الأمني تحسّن، في حين يعود آخرون لأن الحياة في النزوح أصبحت لا تطاق".

وأضافت متحدثة من ولاية الجزيرة أن "الناس يرغبون في إعادة البناء والعودة إلى أراضيهم ومنازلهم ومصادر رزقهم"، لكنها أشارت إلى أن "الواقع الذي يواجهه كثيرون عند وصولهم قاسٍ، وغالبا ما يكون بداية صراع جديد من أجل الصمود".

مساعدات

وفي الخرطوم، لفتت "سونغ آه لي" إلى أن كثيرين يعودون إلى مناطق تضررت فيها المنازل والبنى التحتية الحيوية مثل المياه والكهرباء بشدة.

ورغم ذلك فيُتوقع أن يعود أكثر من مليوني شخص إضافي إلى الخرطوم هذا العام وحده، كما قالت.

وفي الجزيرة، إحدى أهم المناطق الزراعية في السودان، يعود المزارعون إلى حقول تضررت فيها أنظمة الري ومعداته، مما يهدد الإنتاج الغذائي وسبل العيش.

وقالت "لي" إن المنظمة الدولية للهجرة تمكنت من إيصال مساعدات إنسانية إلى 4 ملايين شخص في السودان منذ عام 2023، لكنها شددت على أن "حجم الاحتياجات ما زال هائلا" في حين لا يزال 9 ملايين شخص نازحين.

وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى جمع 170 مليون دولار لخطة الاستجابة لأزمة السودان لعام 2026، لكن هذه الخطة ما زالت تعاني نقصا في التمويل قدره 97.2 مليون دولار، وفق المنظمة.