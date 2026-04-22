اتهامات إيرانية بالمناورة.. ترمب يمدد وقف إطلاق النار ويتمسك بحصار الموانئ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي أعلنها قبل نحو أسبوعين، وذلك لتمكين البلدين من مواصلة محادثات السلام، وفق تعبيره.

وفي بيان على منصة "تروث سوشيال"، ⁠قال ترمب إنه وافق على طلب من باكستان التي تتوسط في محادثات السلام "لإيقاف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى اقتراح موحد".

وهذه المرة هي الأحدث التي يتراجع ‌فيها ترمب عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية الأخرى في إيران، ويحذر الخبراء من أن هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب.

وقال ترمب، الذي بدأت بلاده مع إسرائيل شن حرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إنه قرر تمديد وقف إطلاق النار لأن "الحكومة الإيرانية منقسمة بشدة ⁠وهو أمر غير مفاجئ"، في إشارة ⁠إلى اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل بعض قادة البلاد، ومنهم المرشد علي خامنئي الذي خلفه ابنه مجتبى.

استمرار الحصار

وذكر ترمب أن حصار البحرية الأمريكية موانئ إيران وسواحلها سيستمر، وهو أمر وصفه قادة إيران بأنه عمل حربي، وأصبح نقطة خلاف مع تردد ‌البلدين هذا الأسبوع بشأن إرسال مفاوضين إلى جولة ثانية من محادثات السلام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وجاء هذا القرار بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما تُفترض أن تكون جولة ثانية من محادثات السلام.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن جاهزية طهران كاملة ويدها على الزناد في ضوء تهديدات الولايات المتحدة.

وأضاف "سنضرب أمريكا والكيان الصهيوني بقوة ردا على أي اعتداء".

"مناورة أمريكية"

⁠في السياق ذاته، قال ⁠أحد مستشاري محمد باقر قاليباف، رئيس ⁠مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ⁠وكبير المفاوضين الإيرانيين، إن تمديد وقف ‌إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي "مناورة لكسب الوقت" من أجل ⁠شن هجوم مباغت.

وذكر ⁠مستشار قاليباف في منشور على ⁠منصة إكس ⁠أن استمرار ⁠الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية "لا يختلف عن ‌القصف ويجب الرد عليه عسكريا".

في الأثناء، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أمله أن يواصل الجانبان الالتزام بوقف إطلاق النار، مضيفا "نأمل أن يتمكن الجانبان من إبرام اتفاق سلام شامل بما يحقق نهاية دائمة للصراع".

وتابع "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع عبر التفاوض"، معلنا شكره للرئيس ترمب على قبول طلب تمديد وقف إطلاق النار.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل. وفي الثامن من أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.