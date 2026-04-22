أمير قطر والرئيس السوري يبحثان التطورات الإقليمية

سمو الأمير ورئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خلال اجتماع عقد في الديوان الأميري @وكالة الأنباء القطرية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس السوري أحمد الشرع بحثا في الدوحة الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية (قنا)
Published On 22/4/2026

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري القطري في الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

كما أكد الشيخ تميم شكره وتقديره لموقف سوريا وتضامنها، مثمنا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تضامن بلاده مع دولة قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

أمير قطر (يمين) والرئيس السوري أكدا حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة (قنا)

وقال الشرع، عبر حسابه على منصة إكس، إنه أجرى لقاء أخويا مع الشيخ تميم عكس عمق التفاهم بين البلدين، كما فتح آفاقا أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لا سيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشرع غادر قطر بعد زيارة عمل للبلاد.

وكان الشرع قد أجرى مباحثات يوم أمس الثلاثاء في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)
