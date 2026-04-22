أمير قطر والرئيس السوري يبحثان التطورات الإقليمية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عُقد بالديوان الأميري القطري في الدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

كما أكد الشيخ تميم شكره وتقديره لموقف سوريا وتضامنها، مثمنا علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تضامن بلاده مع دولة قطر، إثر الاعتداءات الإيرانية على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وقال الشرع، عبر حسابه على منصة إكس، إنه أجرى لقاء أخويا مع الشيخ تميم عكس عمق التفاهم بين البلدين، كما فتح آفاقا أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لا سيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري.

وأكد الجانبان حرصهما على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، كما جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الشرع غادر قطر بعد زيارة عمل للبلاد.

وكان الشرع قد أجرى مباحثات يوم أمس الثلاثاء في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات في المنطقة وتنسيق الجهود بشأنها.