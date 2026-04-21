5 شهداء في غزة وبيان لحماس بشأن ترتيبات المرحلة الثانية

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية -أمس الاثنين- على مناطق متفرقة في قطاع غزة. فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها سوف تقدم ردها على مقترحات الوسطاء بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر طبي في مستشفى ناصر استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس.

ونقلت رويترز عن مسعفين أن رجلا استشهد في غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط القطاع، في حين أسفرت غارة أخرى عن استشهاد شخص وإصابة آخرين في مدينة غزة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفعت أعداد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار -في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى 776 شهيدا، فضلا عن إصابة 2171 آخرين.

لقاءات ومشاورات

سياسيا، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إنها أجرت لقاءات ومشاورات عدة في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتحضير للنقاش بشأن ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكدت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول، وأنها مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات.

وتعهدت حركة حماس بتقديم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري نظريا، فإن إسرائيل ترتكب خروقا يومية بالقصف وإطلاق النار، تسفر عن شهداء ومصابين.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وشملت المرحلة الأولى -التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025- وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية، إلى جانب إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، وفق معطيات رسمية فلسطينية.