4 شهداء بقصف إسرائيلي وإطلاق نار في قطاع غزة

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة وشماله.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي منتصف الليل قرب مفترق الزقزوق في حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس في جنوب القطاع، فيما شوهدت طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق المنطقة بعد الهجوم.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهداء الثلاثة هم: درويش العتال، وسعد أبو هلال، وماجد أبو موسى، مضيفة أن الشهيد درويش العتال لم يمضِ على عقد قرانه سوى أيام قليلة.

وفي السياق، استشهدت مواطنة فلسطينية بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي يوميا. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 777 فلسطينيا وإصابة 2193 آخرين. كما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 من جنوده قتلوا أيضا في غزة خلال الفترة نفسها.