ناقلة كيميائيات وسفينة حاويات تكرران عبور هرمز 3 مرات وسط الأزمة

أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك عبور ثلاث ناقلات نفط وسفينتي شحن عبر مضيق هرمز في الاتجاهين، في ظل إعادة إيران إغلاق المضيق.

وتشير البيانات إلى عبور ناقلات النفط ستار واي (STARWAY) وأكسون 1 (AXON 1) ونوفا كريست (NOVA CREST)، وتبين أن هذه الناقلات انطلقت من موانئ صينية وإماراتية وعراقية، ومن المقرر أن تتجه إلى موانئ الشارقة وخورفكان والحمرية في الإمارات.

كما عبرت سفينتا الشحن الكريم (AL KARIM) وطه (TAHA) المضيق قادمتين من الإمارات وسلطنة عُمان، مع إخفائهما وجهتيهما في بيانات التتبع الملاحي.

وفي سياق أوسع، تم رصد عبور استثنائي لسفينة حاويات وناقلة مواد كيميائية عبر مضيق هرمز ثلاث مرات لكل منهما، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية في 28 فبراير/شباط الماضي وحتى 20 أبريل/نيسان الجاري، من بين أكثر من 200 حركة عبور جرى تتبعها خلال هذه الفترة.

وبحسب التحليل، سجلت السفينتان نمطا لافتا يتمثل في التنقل بين خليج عُمان ومياه الخليج ثم العودة في الاتجاه المعاكس، دون أن تتعرضا لأي اعتراض أو توقيف، سواء من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال فترات القيود، أو من القوات الأمريكية المنتشرة في بحر العرب وخليج عُمان بعد بدء الحصار البحري.

وتكشف بيانات منصة مارين ترافيك أن سفينة الحاويات "طه"، التي تحمل رقم خدمة التعريف البحري المتنقل 620999674، عبرت المضيق ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة من 3 مارس/آذار الماضي وحتى نهاية فترة الرصد.

ووفقا للبيانات، تنقلت السفينة بين ميناء بندر جارك الإيراني وميناء السويق في سلطنة عُمان، مع إخفاء بيانات الإدارة الخاصة بها في سجل التتبع، وسجلت السفينة اليوم عبورها الثالث للمضيق قادمة من ميناء السويق، مع استمرار إخفاء وجهتها.

وأظهرت البيانات أن ناقلة المواد الكيميائية ريتش ستاري (RICH STARRY) عبرت مضيق هرمز ثلاث مرات خلال أبريل/نيسان الجاري.

وتحمل الناقلة رقم تسجيل 9773301، وتديرها شركة شحن مقرها الصين، وقد سجلت دخولها إلى المضيق قادمة من خليج عُمان نحو مياه الخليج بعد نحو 24 ساعة من بدء الحصار الأمريكي على السفن والموانئ الإيرانية.

وبذلك، تعد ريتش ستاري (RICH STARRY) أول سفينة رُصدت تعبر المضيق من الخليج بعد دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ في 13 أبريل/نيسان، وفقا لبيانات التتبع.

كما أدرجت الولايات المتحدة اسمها ضمن قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بسبب ارتباطها بإيران.

ويأتي هذا العبور المحدود في ظل تصعيد أمريكي مباشر في خليج عمان، حيث اعترضت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية سفينة الحاويات الإيرانية توسكا، بدعوى عدم امتثالها للحصار البحري الذي فرضته واشنطن على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وحذرت إيران من "العواقب الوخيمة" لاحتجاز القوات الأمريكية السفينة "توسكا" وطالبت بالإفراج عن السفينة وطاقمها، معتبرة أن الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية "قرصنة بحرية وعمل إرهابي وانتهاك لوقف إطلاق النار".

ومن المقرر أن تنتهي غدا الأربعاء هدنة استمرت أسبوعين بين إيران وأمريكا، وأعلنت في 8 أبريل/نيسان الجاري.