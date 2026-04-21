أوكرانيا: إصابة 25 شخصا وإسقاط 116 مسيّرة روسية

This handout photograph taken and released by the State Emergency Service of Ukraine on April 21, 2026, shows firefighters extinguish a fire following a Russian UAVs attack in the city of Sumy amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAINE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
صورة نشرتها دائرة الطوارئ الأوكرانية لرجال إطفاء يخمدون حريقا إثر هجوم شنته مُسيّرة روسية على مدينة سومي (الفرنسية)
Published On 21/4/2026

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إصابة 25 من مواطنيها، بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا، بجروح جرّاء ضربات نفذتها مسيّرة روسية ليلا.

ونشرت أجهزة الإنقاذ صورا تُظهر عناصرها وهم يجلون في منتصف الليل سكان مبان سكنية تضررت، لكنها أوضحت أنهم "اضطروا إلى تعليق عملياتهم مرات عدة والاحتماء بسبب التهديد بهجمات جديدة".

وقالت السلطات الأوكرانية إنها أسقطت 116 من أصل 143مسيّرة، خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليلة الماضية، بينما أعلنت روسيا إسقاط 97  مسيّرة أوكرانية.

epa12854036 Ukrainian servicemen from the 13th 'Khartiya' Brigade of the National Guard of Ukraine take part in training to safely extract unexploded mortar rounds from a launch tube as they prepare for deployment to combat positions, at an undisclosed location in the Kharkiv region, northeastern Ukraine, 27 March 2026, amid the Russian invasion. EPA/SERGEY KOZLOV
جنود أوكرانيون خلال تدريب سباق في 27 مارس/آذار الماضي (الأوروبية)

إسقاط مسيرات

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و320 ألفا و310 أفراد، من بينهم 1040 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن يصعب التحقق من هذه الإحصاءات من مصدر مستقل.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات بصورة شبه يومية، مما أسفر عن مقتل مئات آلاف الأشخاص ودفع الملايين للنزوح، وبات النزاع الأكثر تسببا بسقوط ضحايا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب تشهد مراوحة خصوصا أن دور الوساطة، الذي تولته الولايات المتحدة بين الطرفين، وأتاح عقد جولات عدة من المفاوضات بين كييف وموسكو، توقّف بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.

المصدر: وكالات
