أوكرانيا: إصابة 25 شخصا وإسقاط 116 مسيّرة روسية

أعلنت أوكرانيا اليوم الثلاثاء إصابة 25 من مواطنيها، بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا، بجروح جرّاء ضربات نفذتها مسيّرة روسية ليلا.

ونشرت أجهزة الإنقاذ صورا تُظهر عناصرها وهم يجلون في منتصف الليل سكان مبان سكنية تضررت، لكنها أوضحت أنهم "اضطروا إلى تعليق عملياتهم مرات عدة والاحتماء بسبب التهديد بهجمات جديدة".

وقالت السلطات الأوكرانية إنها أسقطت 116 من أصل 143مسيّرة، خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليلة الماضية، بينما أعلنت روسيا إسقاط 97 مسيّرة أوكرانية.

إسقاط مسيرات

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و320 ألفا و310 أفراد، من بينهم 1040 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لكن يصعب التحقق من هذه الإحصاءات من مصدر مستقل.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات بصورة شبه يومية، مما أسفر عن مقتل مئات آلاف الأشخاص ودفع الملايين للنزوح، وبات النزاع الأكثر تسببا بسقوط ضحايا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب تشهد مراوحة خصوصا أن دور الوساطة، الذي تولته الولايات المتحدة بين الطرفين، وأتاح عقد جولات عدة من المفاوضات بين كييف وموسكو، توقّف بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.