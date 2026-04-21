مسؤول إيراني للجزيرة نت: اعتراض أمريكا للسفن الإيرانية مقامرة كبيرة

قال مسؤول أمني إيراني للجزيرة نت، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أقدمت، من خلال اعتراضها سفنا إيرانية في المياه الدولية، على "مقامرة كبيرة"، مرجحا أن ذلك تم من دون تقدير لحجم المخاطر المرتفعة المترتبة على هذه الخطوة.

وأكد أنه "اعتبارا من اليوم، ستصبح جميع السفن التابعة للولايات المتحدة أهدافا مشروعة للعمليات غير المتكافئة الإيرانية"، مضيفا أن بلاده "أظهرت أنها تمتلك مهارة عالية في هذا النوع من العمليات"، حسب قوله.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "حصار الموانئ الإيرانية عمل حربي وانتهاك لوقف إطلاق النار"، مشيرا في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن "استهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها انتهاك أكبر لوقف إطلاق النار"، وأضاف "نعرف كيف نتجاوز الحصار وندافع عن مصالحنا ونقاوم الترهيب".

"قوات الشر"

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إسرائيل أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن بلاده "تقاتل قوات الشر في العالم مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "محور الشر الإيراني الذي هدد بإبادتنا يقاتل اليوم من أجل بقائه"، مشيرا إلى أن تل أبيب "نفذت عمليتين في إيران لإبعاد خطر الإبادة سواء من القنابل النووية أو الصواريخ الباليستية"، وأكد أنها "قامت بتصفية حسن نصر الله وخلقت حزاما أمنيا عميقا في لبنان لإبعاد التهديدات عن سكان الشمال".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها إن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي "أوقف مؤقتا خططه للسفر إلى باكستان بعد سلسلة اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض".

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يناقش بشكل خاص الإلغاء الكامل لسفر فانس إلى باكستان بسبب عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن تخصيب اليورانيوم".