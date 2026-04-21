متى تنتهي الهدنة بين إيران والولايات المتحدة؟

بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يوم 8 أبريل/نيسان على أن يستمر مدة 14 يوما، ومع ذلك تضاربت التصريحات بشأن التوقيت المعلن رسميا لانتهائه وسط أنباء غير مؤكدة عن إمكانية تمديده.

وتظهر حتى الساعات الأخيرة توقيتات مختلفة لوقف إطلاق النار:

في باكستان

أعلنت إسلام آباد، التي تقوم بدور الوسيط بين الطرفين المتحاربين، أن وقف إطلاق النار ينتهي بتوقيت باكستان عند الساعة الرابعة والنصف فجر يوم 22 أبريل/نيسان (الساعة 11:50 دقيقة بتوقيت غرينتش).

في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ينتهي الساعة الثالثة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت طهران (الساعة منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

في الولايات المتحدة الأمريكية

وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في تصريحات إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، مستبعدا في الوقت نفسه موافقته على مقترحات بتمديدها.

وقال مصدر باكستاني مشارك في المحادثات إن وقف إطلاق النار سينتهي يوم الأربعاء في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي منتصف الليل بتوقيت غرينتش.