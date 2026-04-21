بن سلمان يلتقي البرهان ويبحث معه أزمة السودان وأمن المنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -أمس الاثنين- مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

جاء ذلك في أثناء لقاء بين الجانبين في محافظة جدة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، وأكدا فيه ضرورة ضمان أمن السودان واستقراره، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وسلامتها.

واستعرض اللقاء مسار العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها ودفع مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وقد أكد ولي العهد السعودي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معربا عن تقديره لمواقف السودان الداعمة للمملكة وتضامنه معها.

ومن جهته، ثمن البرهان دور المملكة العربية السعودية في دعم السودان في المجالات كافة. كما تطرق اللقاء إلى أمن المنطقة واستقرارها وخاصة البحر الأحمر.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد جدد البرهان تضامن السودان -حكومة وشعبا- مع حكومة السعودية وشعبها ضد "الاعتداءات التي استهدفت أمنها واستقرارها"، مؤكدا رفض الخرطوم وإدانتها "للاعتداءات الإيرانية على المملكة".

كما أكد البرهان استعداد السودان لتقديم كل أوجه الدعم للسعودية، مبينا أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن السودان. وجدد الجانبان عزمهما مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين تجاه قضايا الإقليم والمنطقة.