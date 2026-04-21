وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حزب الله هدفنا في لبنان

استبق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجولة الجديدة من المباحثات المباشرة المقررة في واشنطن وأعلن اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل "عسكرية ودبلوماسية".

وخلال مراسم أُقيمت بمناسبة ما يسمى بـ"اليوم الوطني لإحياء ذكرى الجنود الذين قُتلوا في حروب إسرائيل"، قال كاتس إن "الهدف الإستراتيجي للحملة في لبنان هو نزع سلاح حزب الله من خلال مزيج من الإجراءات العسكرية والدبلوماسية".

ويسري منذ منتصف ليلة الجمعة الماضي وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تشوبه خروق عدة، في حين تُعقد بعد غد الخميس في واشنطن جولة جديدة من المباحثات "المباشرة" بين لبنان وإسرائيل، بعد نحو 10 أيام من الجولة الأولى، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي هدد الحكومة اللبنانية بمواصلة العمليات العسكرية إذا "استمرت في عدم الوفاء بالتزاماتها"، حسب تعبيره. وقال كاتس: "سنتصرف بالطريقة نفسها في مواجهة أي إطلاق نار" من الأراضي اللبنانية.

من جهته، حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أمس سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها، قائلا إن نشاطات حزب الله هناك "مستمرة" رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالحرب على إيران والموقف الإسرائيلي من مسار التفاوض، قال كاتس: "ندعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لنتأكد من أن إيران لن تعود لمشروعها النووي وتهديدنا"، مضيفا أن "محور الشر تلقى ضربات حرجة وجيشنا مستعد ومتأهب لكل سيناريو قادم".