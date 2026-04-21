ترمب: الأزمة مع إيران ستنتهي بـ"اتفاق رائع"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة مع إيران ستنتهي بـ"اتفاق رائع"، مؤكدا أن بلاده تتفاوض من "موقع قوي"، وذلك تزامنا مع تلويحه مجددا باللجوء للخيار العسكري في حال فشلت المفاوضات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن بي سي"، وقال إن إيران "ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد تفاوضي"، مضيفا أنه يعتقد أن الأمور ستؤول إلى "اتفاق رائع".

وأكد ترمب أن الحصار المفروض كان "أمرا ناجحا"، مشددا على أن بلاده تتعامل مع طهران "بنجاح كبير" على الرغم من أن مسؤوليها "ليسوا أشخاصا طيبين"، على حد تعبيره.

تمديد وقف إطلاق النار

ومع اقتراب نهاية الهدنة بين واشنطن وطهران، صرح الرئيس الأمريكي بأنه لا يرغب في تمديد وقف إطلاق النار، محذرا من أن الوقت بات محدودا.

كما أكد ترمب أن الجيش الأمريكي "جاهز للتحرك ضد إيران" وأنهم "أكثر شدة وأصعب مراسا من النظام في إيران"، مضيفا أن "أسلحتنا مدججة جدا بالذخيرة، وجاهزون للغاية".

ولفت ترمب إلى أن إيران تحاول نقل صواريخها وإعادة تموضعها خلال فترة وقف إطلاق النار بعد أن دمر معظمها، على حد وصفه، موضحا أن واشنطن استغلت الفترة ذاتها أيضا لإعادة التزود بالمخزونات العسكرية.

وأشاد ترمب بأداء القوات الأمريكية، معتبرا أن ما تم إنجازه في إيران خلال المواجهة الأخيرة "أمر لا يصدق"، مدعيا أن البحرية والقوات الجوية الإيرانية "تعرضت لضربات قاسية"، إلى جانب استهداف قياداتها.

وأضاف أن القادة الجدد في إيران "أكثر عقلانية" من سابقيهم، مشيرا إلى أنه غيّر النظام الإيراني "ربما بطريقة غير مباشرة"، وأن الولايات المتحدة باتت في موقف تفاوضي "قوي جدا" يتيح لها تحقيق ما عجز عنه رؤساء سابقون.

برنامج إيران النووي

كذلك، جدد ترمب رفضه امتلاك إيران سلاحا نوويا، قائلا إن ذلك كان سيقود إلى "تدمير إسرائيل"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تسمح بحدوث ذلك".

وأضاف أن واشنطن لن تسمح لإيران بـ"نسف الشرق الأوسط ثم أوروبا" قبل أن "يأتي الدور علينا"، مشيرا إلى أنه أبلغ فريقه قبل بدء العملية العسكرية بأن التحرك ضد طهران سيؤدي إلى "بعض الاضطراب في الأرقام والمؤشرات".

ويطمح ترمب إلى أن تفضي المفاوضات مع إيران إلى أن تسلم الأخيرة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع.