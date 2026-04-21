عاجلعاجل,
عاجل | ترمب لسي إن بي سي: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار
Published On 21/4/2026|
آخر تحديث: 15:52 (توقيت مكة)
ترمب: الأمور مع إيران ستنتهي باتفاق رائع
ترمب لسي إن بي سي: نحن في موقع تفاوضي قوي
ترمب لسي إن بي سي: إيران ليس أمامها خيار سوى إرسال وفد للتفاوض وأعتقد أن الأمر سيؤول بنا إلى اتفاق رائع
ترمب لسي إن بي سي: الحصار كان أمرا ناجحا
ترمب لسي إن بي سي: لا نتعامل مع أشخاص طيبين لكننا نتعامل معهم بشكل ناجح للغاية
ترمب لسي إن بي سي: ليس لدينا كثير من الوقت بشأن انتهاء وقف إطلاق النار
ترمب لسي إن بي سي: نحن أكثر شدة وأصعب مراسا من النظام في إيران
ترمب لسي إن بي سي: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار
ترمب لسي إن بي سي: أسلحتنا مدججة جدا بالذخيرة وجاهزون للغاية
ترمب لسي إن بي سي: أنا جاهز والجيش جاهز للتحرك ضد إيران
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة