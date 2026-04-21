عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نتواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إسلام آباد
Published On 21/4/2026|
آخر تحديث: 14:03 (توقيت مكة)
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:
- نتواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إسلام آباد
- الاتصالات مستمرة مع الجانب الباكستاني للتوصل لحل سلمي عبر مفاوضات إسلام آباد
- نتواصل مع الأطراف الدولية والشركاء لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد
- يمكن العودة لأطراف المفاوضات بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق للنار في المنطقة
- دولة قطر تدعم التهدئة في لبنان على مختلف الأصعدة
- نتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بين واشنطن وطهران
- استمرار إغلاق مضيق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية
- حل أزمة مضيق هرمز ليس فقط مسؤولية دولة واحدة بل مسؤولية جميع الدول
المصدر: الجزيرة