عاجل | المتحدث باسم الخارجية القطرية: نتواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إسلام آباد

ترامب ومادورو
Published On 21/4/2026
آخر تحديث: 14:03 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري:

  • نتواصل مع كل الأطراف بمن فيهم الولايات المتحدة بشأن مفاوضات إسلام آباد
  • الاتصالات مستمرة مع الجانب الباكستاني للتوصل لحل سلمي عبر مفاوضات إسلام آباد
  • نتواصل مع الأطراف الدولية والشركاء لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد
  • يمكن العودة لأطراف المفاوضات بشأن موعد انتهاء مهلة وقف إطلاق للنار في المنطقة
  • دولة قطر تدعم التهدئة في لبنان على مختلف الأصعدة
  • نتابع عن كثب مفاوضات وقف إطلاق النار في إسلام آباد بين واشنطن وطهران
  • استمرار إغلاق مضيق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية
  • حل أزمة مضيق هرمز ليس فقط مسؤولية دولة واحدة بل مسؤولية جميع الدول

 

 

المصدر: الجزيرة
