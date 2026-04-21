أمير قطر ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان دعم جهود الوساطة الباكستانية

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، بحثا خلاله التصعيد الراهن في المنطقة وتداعياته على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح الديوان الأميري أن أمير قطر ورئيسة وزراء اليابان أكدا دعمهما لجهود الوساطة الباكستانية، كما أكدا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يعيد فتح مضيق هرمز، ويعزز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، بما يدعم الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

وخلال الاتصال الهاتفي، استنكرت رئيسة وزراء اليابان الاعتداءات الإيرانية التي تعرّضت لها دولة قطر، مشيدة بنجاح الدولة في إدارة الأزمة، ومثمّنة رعايتها لأمن وسلامة المقيمين اليابانيين، ودورها في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر أمير قطر عن شكره وتقديره، مؤكدا رعاية الدولة وسلامة جميع من يعيش على أرضها، ومنوها بالعلاقات التاريخية الإستراتيجية بين البلدين.

بدورها، قالت الحكومة اليابانية في بيان بهذا الشأن إن رئيسة الوزراء أكدت خلال اتصال مع أمير دولة قطر على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والعمل على خفض التصعيد، مشيرة إلى أن طوكيو ستواصل العمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك قطر لبذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لإنهاء الحرب.