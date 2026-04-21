إيران تدين الهجوم على سفينتها وتتهم واشنطن بالقرصنة

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي على السفينة الإيرانية "توسكا" في خليج عُمان واحتجاز طاقمها.

ووصفت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي على السفينة الإيرانية بأنه قرصنة بحرية وعمل إرهابي، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار المبرم بين طهران واشنطن.

وحذرت الوزارة من العواقب الوخيمة لاحتجاز السفينة الإيرانية، ودعت للإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، كما أكدت أن إيران ستوظف كافة قدراتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي وكرامة شعبها.

وحمّلت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية نشرت أمس الاثنين مقطع فيديو لعملية الاستيلاء على سفينة الشحن الإيرانية، يظهر عملية إنزال على السفينة من قبل قوات البحرية الأمريكية.

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس" اعترضت سفينة شحن إيرانية في خليج عُمان "حاولت اختراق الحصار البحري"، وفق تعبيره.

وأوضح ترمب -عبر منصته "تروث سوشيال"- أن القوات الأمريكية قامت بشلّ حركة السفينة تماما عبر إحداث ثقب في غرفة المحركات بعد رفض طاقمها الامتثال للتحذيرات.

تحذير إيراني

وبعيد إعلان ترمب، وصف مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني العملية بأنها "قرصنة بحرية" وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وأكدت طهران أن القوات الأمريكية أطلقت النار على السفينة التجارية في بحر عُمان، وعطلت نظام ملاحتها، ثم نفذت إنزالا جويا لجنودها على سطحها.

وحذر المقر العسكري من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد "قريبا" على هذا الهجوم، مما يضع مسار التهدئة والمفاوضات المرتقبة يوم الخميس على حافة الانهيار.

كما أشار مقر خاتم الأنبياء إلى قيود تحد من قدرته على الرد على الهجوم الأمريكي على السفينة نظرا لوجود طاقمها وعائلاته على متنها، مؤكدا أنه سيرد على الهجوم بعد ضمان سلامة طاقم السفينة.

معدات مزدوجة الاستخدام

وفي تطور آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية في قطاع الأمن البحري -فضلت عدم الكشف عن هويتها- ترجيحها أن السفينة "توسكا" تحمل ما تعتبره واشنطن "مواد ذات ‌‌‌‌‌‌‌‌استخدام مزدوج قد يستخدمها الجيش الإيراني".

ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل بشأن هذه المواد المزعومة. يُذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أدرجت المعادن والأنابيب والمكونات الإلكترونية وغيرها ضمن المواد التي قد يكون لها استخدام عسكري وصناعي ويمكن مصادرتها، في إطار الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على إيران.

وتشير بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك" إلى أن السفينة أبلغت عن موقعها آخر مرة في الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش.

وتنتمي السفينة "توسكا" إلى مجموعة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاضعة لعقوبات أمريكية، ويبلغ طولها نحو 900 قدم وتضاهي في وزنها حجم حاملات الطائرات.