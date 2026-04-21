طلب 250 مليون دولار تعويضا.. مدير إف بي آي يقاضي "ذي أتلانتيك" بتهمة التشهير

لجأ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كاش باتيل إلى رفع دعوى قضائية بتهمة "التشهير" ضد مجلة "ذي أتلانتيك" ومراسلتها سارة فيتزباتريك، على خلفية نشر مقال تضمن اتهامات له بأنه يعاني من مشكلة إدمان الكحول.

وطالبت الدعوى القضائية -التي رفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا- بتعويض قدره 250 مليون دولار، واصفة المقال بأنه مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح، تهدف إلى تدمير سمعة ‌‌باتيل ‌‌وإجباره على ترك منصبه.

وقال باتيل -في الشكوى- إنه رغم أن مجلة "ذي أتلانتيك" ‌‌حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي، فإنها تجاوزت الحدود القانونية.

وكانت المقالة -التي نشرت يوم الجمعة الماضي- حملت في البداية عنوان "سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته"، واستشهدت بأكثر من 20 مصدرا مجهولا أعربوا ⁠⁠عن قلقهم بشأن ما أسموه "السكر الواضح والغيابات غير المبررة" لباتيل، التي "أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل".

ولاحقا وضعت مجلة "ذي أتلانتيك" -في نسختها الإلكترونية- عنوان "مدير مكتب التحقيقات الفدرالي مفقود"، حيث ذكر المقال أنه خلال فترة تولي ‌‌باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الفدرالي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة "نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول"، وأن باتيل "غالبا ما يكون غائبا أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدما في التحقيقات".

ووردت في تقرير المجلة تصريحات للبيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون فيها هذه المزاعم، كما تضمن المقال تصريحا منسوبا ⁠⁠إلى باتيل -من مكتب التحقيقات الفدرالي- قال فيه: "انشروه.. كله كذب..، سأراكم في المحكمة، أحضروا دفاتر شيكاتكم".

نفي باتيل وتمسُّك ذي أتلانتيك

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال باتيل إن قصة ذي أتلانتيك كاذبة، مؤكدا أنه قدم لهم الحقيقة قبل النشر، إلا أنهم اختاروا طباعة الأكاذيب على ⁠⁠أي حال.

وردا على إجراءات باتيل أكدت مجلة "ذي أتلانتيك" -في بيان- تمسكها بتقريرها، مشيرة إلى أنها ستدافع بقوة عن المجلة وصحفييها ⁠⁠ضد هذه الدعوى القضائية التي قالت إنها لا أساس ⁠⁠لها من الصحة.

والأحد الماضي، دافعت الصحفية سارة فيتزباتريك بقوة عن تقريرها في "ذي أتلانتيك" ، وأكدت -خلال ظهور تلفزيوني- أنها تقف وراء كل ما ورد فيه، مشيرة إلى الحرص الشديد على التحقق من المعلومات، وإلى أن استعداد المصادر للتحدث -رغم المخاطر- يعكس قلقا حقيقيا بشأن تداعيات سلوك باتيل على الأمن القومي.