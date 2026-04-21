صور فضائية.. أوكرانيا تعمق جراح قطاع الطاقة الروسي بهجمات مباشرة

كشفت صور أقمار صناعية حديثة وبيانات الرصد الحراري التابعة لوكالة "ناسا" عن تعرض مجمعات حيوية لتكرير وتصدير النفط في روسيا لسلسلة من الهجمات الأوكرانية خلال الأسبوع الثالث من أبريل/نيسان 2026.

وأظهرت التحليلات البصرية وقوع أضرار متفاوتة في منشآت تمتد من حوض نهر الفولغا وصولا إلى سواحل البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

مصفاة نفط "سيزران" و"نوفوكويبيشيفسك" – إقليم سامارا

في إقليم سامارا، وثقت صور الأقمار الصناعية، الملتقطة بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2026، اندلاع حرائق واسعة في مصفاة "سيزران" للنفط. وأظهرت الصور بقعا حرارية وتصاعدا كثيفا للأدخنة من وحدات التكرير الرئيسية بالمصفاة.

وتعد هذه المصفاة جزءا حيويا من مجمع البتروكيماويات في منطقة الفولغا، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين ووقود الديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود والبيتومين وغازات الهيدروكربون المسالة، ويمثل تعطلها ضربة للقدرة الإنتاجية في العمق الروسي.

وفي وقت سابق من صباح 18 أبريل/نيسان 2026، أفادت تقارير بوقوع هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشآت صناعية في مدينة نوفوكويبيشيفسك بإقليم سامارا، وأكد حاكم الإقليم وقوع الهجوم دون تقديم تفاصيل حول الأهداف الدقيقة أو ما إذا كانت المصفاة نفسها قد تعرضت لأضرار مباشرة.

محطة ضخ النفط "كريمسكايا" – إقليم كراسنودار

إلى الجنوب الغربي، وتحديدا في إقليم كراسنودار، رصدت صور الأقمار الصناعية، الملتقطة في 15 أبريل/نيسان 2026، آثار هجوم استهدف محطة ضخ النفط في "كريمسكايا".

وبيّن تحليل الصور تعرض خزان نفط لإصابة مباشرة، كما تظهر بوضوح آثار تفحم وبقعا حرارية سوداء تغطي سطح الخزان المصاب والمنطقة المحيطة به مباشرة، مما يؤكد اشتعال النيران فيه وتضرره.

إعلان

منشآت تصدير النفط "سيفاستوبول" – القرم

وعلى امتداد سواحل البحر الأسود، تكشف صور الأقمار الصناعية الملتقطة يوم 18 أبريل/نيسان 2026 عن حريق ضخم وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف جراء إصابة مباشرة استهدفت البنية التحتية لتصدير النفط في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، الواقعة على الواجهة البحرية للمدينة.

وقد أكد حاكم سيفاستوبول المعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، عبر قناته على تلغرام، أن الحريق الذي اندلع في منشأة تخزين الوقود ناتج عن تحطم طائرة مسيرة.

منشآت تصدير النفط "توابسي"

بالتوازي مع ضربات القرم، كشفت صور الأقمار الصناعية، الملتقطة بين يومي 16 و18 أبريل/نيسان 2026، تعرض مصفاة "توابسي" ومحطة التصدير الملحقة بها لسلسلة من الاستهدافات.

كما كشفت صور فضائية ملتقطة بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2026، أعمدة كثيفة من الدخان تغطي سماء ميناء توابسي البحري بإقليم كراسنودار جنوب روسيا، منبعثة من منشآت تخزين الوقود ومحطة التصدير.

وأظهرت المقارنة البصرية أن الضرر الهيكلي تركز في صهاريج التخزين، حيث رصدت الأقمار الصناعية ألسنة لهب حية وأعمدة دخان كثيفة باللون الأسود الداكن تتوافق مع المشاهد المصورة التي وثقها سكان محليون لاندلاع حرائق هائلة بالمنطقة.

وتكتسب هذه المنشأة أهمية استثنائية، كونها المصفاة الوحيدة الكبرى لروسيا على سواحل البحر الأسود، ويمثل خروجها عن الخدمة شللا تاما لقدرة موسكو على تكرير وتصدير المنتجات النفطية عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد أقرت، في بيان رسمي صادر بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2026، بنجاح وحداتها في استهداف أربعة أهداف استراتيجية لقطاع النفط الروسي في ليلة واحدة.

وأكد البيان أن العمليات تهدف بشكل مباشر إلى "تقويض الإمكانات العسكرية والاقتصادية للمعتدي الروسي"، مشيرا إلى اندلاع حرائق في كل من مصفاتي "نوفوكويبيشفسكي" و"سيزران" في إقليم سامارا، بالإضافة إلى محطة تصدير النفط "آر بي كيه-فيسوتسك لوك أويل-2" في إقليم لينينغراد، ومحطة ضخ النفط في "تيخوريتسك" بإقليم كراسنودار.

تعكس هذه العمليات المتزامنة استراتيجية أوكرانية جديدة للضغط على موسكو عبر شل ركائز قطاع الطاقة الثلاث: التكرير والضخ والتصدير.

وبحسب التقييمات العسكرية، فإن استهداف هذه المنشآت المرتبطة مباشرة بتمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي يضع موسكو أمام تحديات لوجستية معقدة، خاصة مع استهداف مصفاة "توابسي" التي تعد المنفذ الوحيد المتبقي للتكرير على البحر الأسود.