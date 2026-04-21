سؤال وجواب.. ماذا نعرف عن مفاوضات إيران وأمريكا في باكستان؟

في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاستقبال الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يسود تفاؤل حذر يكتنفه الغموض، مع عدم حسم إيران مشاركتها حتى الآن واقتراب انتهاء الهدنة غدا الأربعاء.

وبينما أعلنت واشنطن أن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي سيقود وفدها إلى باكستان، لا تزال طهران تدرس مشاركتها المشروطة بوقف التهديدات وحل أزمة احتجاز السفينة "توسكا" ووقف الحصار البحري.

يرصد هذا التقرير في صيغة "سؤال وجواب" آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية ومواقف كل الأطراف في هذه الجولة المصيرية.

من يمثل الوفد الأمريكي في مفاوضات إسلام آباد؟

ذكرت شبكة "سي إن إن" أن الوفد الأمريكي في الجولة الثانية من المفاوضات سيضم نفس الشخصيات التي شاركت في الجولة الأولى.

وبناء على ذلك، سيضم الوفد الأمريكي جيه دي فانس، نائب الرئيس دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إضافة إلى لجان فنية متخصصة.

ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية قولها إن دي فانس سيسافر إلى باكستان اليوم الثلاثاء من أجل المفاوضات.

وقالت شبكة "إيه بي سي" نقلا عن البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي سيغادر اليوم الثلاثاء قاعدة أندروز المشتركة لحضور محادثات باكستان.

ما الموقف الإيراني من الحضور ومن يمثل وفدها؟

تقول إيران إنها ترفض التفاوض تحت التهديد، وتشترط رفع الحصار الأمريكي كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على إكس: "عبر فرض حصار وانتهاك وقف إطلاق النار، يريد ترمب تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير تجدد الأعمال العدائية، وفق ما يراه مناسبا".

وحتى اللحظة، لم تحسم إيران موقفها من المشاركة، إلا أنه إذا قررت الحضور فمن المتوقع أن يشارك في المفاوضات نفس وفدها في الجولة الأولى.

إعلان

ومثّل وفد إيران المفاوض في الجولة السابقة كلا من محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، إلى جانب أعضاء في البرلمان ولجان سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "أي وفد إيراني سواء كان رئيسيا أم ثانويا لم يغادر حتى الآن إلى إسلام آباد في باكستان"، نافيا بذلك أنباء كانت تؤكد عكس ذلك.

ونقل التلفزيون عن مسؤولين إيرانيين قولهم "نحن لا نقبل التفاوض تحت التهديدات وانتهاك الالتزامات" و"استمرار المشاركة في المفاوضات يعتمد على تغير سلوك الأميركيين ومواقفهم".

إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر مطلعة أن إيران أبلغت الوسطاء في المنطقة أنها سترسل وفدا ⁠⁠إلى باكستان اليوم الثلاثاء.

وظهر الثلاثاء، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أن الوسطاء تلقوا تأكيدا بوصول فانس وقاليباف إلى إسلام آباد، فجر الأربعاء، لقيادة المحادثات.

كيف استعدت باكستان لاستقبال الجولة الثانية من المفاوضات؟

تستعد باكستان لاستضافة المحادثات على الرغم من الضبابية بشأن ما إذا كانت ستعقد أم لا. وقال مسؤولون إن ما يقرب من 20 ألفا من أفراد الأمن تم نشرهم في أنحاء إسلام آباد.

وقال مصدر باكستاني مطلع للجزيرة إنه يتوقع وصول الوفد الإيراني صباح الثلاثاء في وقت متقارب مع وصول الوفد الأمريكي.

وأوضح مراسل الجزيرة أن الحكومة الباكستانية تحرص على إحاطة المحادثات بين واشنطن وإيران بحالة من التكتم.

ما احتمالات سفر ترمب إلى باكستان بعد التوصل إلى اتفاق؟

نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني مشارك في المحادثات أن ترمب قد يحضر شخصيا أو عبر الإنترنت إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وكان ترمب قد صرح قبل أيام بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق إذا تم التوصل إليه.

كيف ردت إيران على التهديدات الأمريكية باستئناف الحرب؟

نقلت وكالة تسنيم عن قائد عسكري إيراني رفيع المستوى قوله، اليوم الثلاثاء، إن القوات مستعدة للرد الفوري والحاسم على أي عداء يجدده "الخصوم".

وبينما حذر ترمب من أن الولايات المتحدة ستدمر كل الجسور ومحطات الكهرباء في إيران إذا رفضت شروطه، قالت إيران إنها ستضرب المصالح الأمريكية ومحطات كهرباء وتحلية المياه في دول خليجية إذا هاجمت الولايات المتحدة بنيتها التحتية المدنية.

وقال علي عبد اللهي، قائد ⁠⁠القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية المعروفة باسم ⁠⁠مقر خاتم الأنبياء، ⁠⁠إن طهران تحتفظ باليد العليا في الميدان العسكري، بما في ذلك إدارة ‌‌مضيق هرمز، ولن تسمح للرئيس الأمريكي "بخلق روايات كاذبة حول ‌‌الوضع ‌‌على الأرض".

ولاحقا نقلت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري عن مصادر أن إيران "جاهزة تماما" لاحتمال استئناف الحرب ولديها أوراق جديدة للجولة القادمة من المعركة، وذلك مع قرب انتهاء الساعات الأخيرة لمهلة وقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن إيران توقعت في الأسبوعين الماضيين احتمال استئناف الحرب ونقلت تجهيزات عسكرية وحددت أهدافا جديدة، مشيرا إلى أن طهران جاهزة لـ"خلق جحيم" للولايات المتحدة وإسرائيل منذ الثواني الأولى من العودة المحتملة للحرب.

إعلان

وأضاف المصدر للوكالة أن حركة الملاحة البحرية تخضع لرقابة مشددة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، مؤكدا عدم السماح بعبور السفن لمضيق هرمز لحين توفر الضمانات لرفع الحصار البحري عن إيران بشكل كامل

ما آخر تطورات أزمة احتجاز أمريكا لسفينة الشحن الإيرانية "توسكا"؟

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بالحصار وطالب بالإفراج الفوري عن السفينة "توسكا" وطاقمها وأسرهم، وحذر من أن طهران ستستخدم "كل قدراتها للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها وحماية حقوق وكرامة مواطنيها.. وستتحمل ⁠⁠الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد إضافي في المنطقة".

وأثار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية غضب طهران التي فتحت مضيق هرمز قبل أن تعاود غلقه مرة أخرى.

وفي إطار مساعي الوساطة، نقل مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش عاصم منير أبلغ الرئيس الأمريكي صراحة بأن الحصار البحري يشكل "عقبة أمام المحادثات"، مشيرا إلى أن ترمب رد بأنه "سيأخذ تلك النصيحة بعين الاعتبار".

ما احتمالات تمديد الهدنة بين إيران والولايات المتحدة؟

استبعد ترمب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال في تصريح لوكالة بلومبيرغ إن تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين أمر "مستبعد للغاية" إذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر حتى يتم إبرام اتفاق نهائي.

كما قال لشبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه إذا لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية، "ستنفجر قنابل كثيرة".

فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بالبيت الأبيض أنه من غير المرجح أن يمدد ترمب وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي غدا.

متى موعد انتهاء هدنة وقف إطلاق النار؟

قال مصدر باكستاني مشارك في المحادثات لوكالة رويترز إن وقف إطلاق النار سينتهي في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، أي منتصف الليل بتوقيت غرينتش أو الساعة 3:30 صباحا يوم الخميس في إيران، أي الساعة 3:00 فجر يوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة.