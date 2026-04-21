زيلينسكي: الحرب على إيران تقوي موسكو وترهق واشنطن

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تؤدي الحرب على إيران إلى تصعيد أوسع يتجاوز الشرق الأوسط، وقد يقيّد وصول أوكرانيا إلى أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الحرب في إيران تقوي روسيا وترهق الولايات المتحدة وتستنزف احتياطيات الطاقة في أوروبا، متهما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، أمس الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: "من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف". وأضاف أنه يتفهم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القدوم لكييف.

وفي حديثه عن احتمال زيارة كييف، قال: "نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه"، مؤكدا أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه.

وفي سياق متصل بالحرب، جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسي بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلا: "سيكون ذلك بلا شك هزيمة إستراتيجية لنا".

وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفا أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضا سلبا على معنويات الجيش الأوكراني.

وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وأوضح أن خط الأنابيب دروجبا الذي ينقل النفط الروسي إلى دول شرق أوروبا سيعود للعمل بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري، فيما أحجمت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية (نافتوغاز) عن التعليق على موعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

وتوقفت إمدادات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب دروجبا منذ أواخر يناير/كانون الثاني ‌‌‌‌بعد أن تسبب هجوم روسي بطائرات مسيرة في تضرر ‌‌‌‌خط ‌‌‌‌الأنابيب في غرب أوكرانيا.