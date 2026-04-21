مع اشتداد القيظ.. القوارض والحشرات تُفاقم معاناة نازحي غزة

Displaced Palestinians walk amid makeshift shelters in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on April 18, 2026.
نازحون فلسطينيون يسيرون وسط ملاجئ مؤقتة في خان يونس جنوبي قطاع غزة في 18 أبريل 2026 (الفرنسية)
Published On 21/4/2026

مع اقتراب الانقلاب الصيفي وارتفاع درجات الحرارة في قطاع غزة، يجد النازحون أنفسهم أمام جبهة مواجهة جديدة لا ترحم.

وبينما يشتد القيظ داخل الخيام المتهالكة، بدأت أسراب الحشرات وغزو القوارض برسم فصول مأساة صحية وبيئية كارثية، حولت ملاذاتهم المؤقتة إلى بيئات طاردة تهدد سلامة أطفالهم، تماما كما حدث مع طفل محمد الرقب ذي الثلاثة أعوام.

ويقول الرقب إنه خلال عمله على تثبيت مصيدة للفئران في الخيمة "العرسة -الجرذ- عضّت ابني في أنفه وهو نائم، لا أستطيع النوم طوال الليل لأنني مضطر لمراقبة أطفالي باستمرار".

ويضيف "العرس والفئران تهاجمنا كلّ يوم، لقد أتلفت الخيمة وأغراضنا".

Children play football amid makeshift shelters for displaced Palestinians in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on April 18, 2026.
أطفال يلعبون كرة القدم وسط ملاجئ مؤقتة للنازحين الفلسطينيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة في 18 أبريل/نيسان 2026 (الفرنسية)
Umm Abdullah Issa cooks on a stove using fuel from melted plastic in her house in Al-Shati Camp in Gaza City, Monday, April 20, 2026. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
سيدة فلسطينية تطبخ على موقد باستخدام وقود من البلاستيك المذاب (أسوشيتد برس)

مؤشرات خطيرة

ومثل الرقب العشرات، إذ لا يزال قرابة 1.7 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة يعيشون في مخيمات نزوح في ظل الدمار الذي لحق بمنازلهم، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

ويزيد من هذه المعاناة أن حوالي نصف مساحة القطاع ما زال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتتسم الظروف المعيشية في هذه المخيمات بانتشار القوارض والطفيليات، وفقا لزيارات ميدانية لطواقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في مارس/آذار.

وتعيش غالية أبو سلمى -النازحة إلى غرب مدينة خان يونس– هذه المعاناة يوميا إذ أتلفت ملابس ابنتها بسبب انتشار الجرذان والفئران بعدما وجدتها مليئة بالثقوب داخل حقائب قماشية، بحسب حديثها لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما تشير إلى حفر كبيرة تتسلل منها القوارض في أرض خيمتها، تقول "كل شيء أصبح ملوثا وينقل الأمراض، القوارض أضرّت الجميع، حتى الأثاث والملابس تضرّر، والبراغيث تسبّبت بحساسية جلدية للكبار والصغار".

ومنذ أن بدأت درجات الحرارة في الارتفاع "ظهرت القوارض والبراغيث بشكل غير مسبوق"، وفق أم سلمى، التي تؤكد أن "هذه ليست مشكلة فردية، بل يعاني منها جميع النازحين".

فلسطين/ غزة/ مكب نفايات أنشأ خلال الحرب في سوق فراس وسط مدينة غزة/ ابريل 2026/ تصوير خاص الجزيرة نت
تمتد غالبية المخيمات على طول غرب الشريط الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط، بينما تتكدس ملايين الأطنان من الركام والنفايات (الجزيرة)
فلسطين/ غزة/ مكب نفايات أنشأ خلال الحرب في سوق فراس وسط مدينة غزة/ ابريل 2026/ تصوير خاص الجزيرة نت
مكب نفايات أنشئ خلال الحرب في سوق فراس وسط مدينة غزة، أبريل 2026 (الجزيرة)

بيئة متردية

وبينما لا تزال إسرائيل تسيطر على المعابر الحدودية، فإن جميع ما يدخل إلى القطاع يخضع للتفتيش وغالبا ما تُرَدّ الشاحنات، بحسب منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية
