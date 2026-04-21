برلين تستدعي سفير روسيا وموسكو تعتقل ألمانية بتهمة الإرهاب

في تصعيد دبلوماسي جديد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 4 سنوات، استدعت الخارجية الألمانية -أمس الاثنين- السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف للاحتجاج على تهديدات استهدفت شركات أسلحة ألمانية، تزامنا مع إعلان موسكو إحباط هجوم "إرهابي" واعتقال مواطنة ألمانية.

"لن نذعن للتخويف"

وجاء الاستدعاء الرسمي للسفير الروسي -وهو وسيلة دبلوماسية حادة تعبر بها الدول المضيفة عن استيائها الشديد- احتجاجا على ما وصفته برلين بـ"تهديدات مباشرة من روسيا لأهداف في ألمانيا" بسبب الدعم الألماني لكييف.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "إكس": "لن نذعن للتخويف. إن هذه التهديدات وغيرها من أنشطة التجسس بكل أشكاله في ألمانيا غير مقبولة بتاتا. وعليه، تم استدعاء السفير الروسي اليوم".

وأضافت الوزارة أن التهديدات الروسية المباشرة ضد أهداف في ألمانيا تعد "محاولة لإضعاف دعمنا لأوكرانيا واختبارا لوحدتنا".

ولم تقدم الخارجية الألمانية أي توضيحات إضافية بشأن طبيعة التهديدات أو الأهداف المعنية، كما أحجمت السفارة الروسية في برلين عن التعليق. إلا أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من نشر وزارة الدفاع الروسية قائمة بعناوين شركات أسلحة تتخذ من ألمانيا مقرا لها، ردا على وعود إضافية بتقديم مساعدات لكييف، وتوريد طائرات مسيّرة جديدة لأوكرانيا، جرى الإعلان عنها خلال اجتماع "مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا" في برلين.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اتفق مؤخرا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد "شراكة إستراتيجية" تتضمن مكونات عسكرية. وتضع ألمانيا -وهي أكبر داعم لأوكرانيا- أجهزتها في حالة استنفار تحسبا لعمليات تجسس وتخريب وهجمات سيبرانية وحملات تضليل إعلامي منسوبة إلى روسيا.

اعتقال ألمانية في روسيا

وبالتوازي مع التوتر الدبلوماسي، أعلنت موسكو الاثنين اعتقال مواطنة ألمانية قالت إنها وُجدت بحوزتها عبوة ناسفة يدوية الصنع، ضمن ما اعتبرته "مخططا من تدبير أوكراني" لتفجير منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في جنوب روسيا.

إعلان

وأوضح جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنه أحبط الهجوم الذي كان يستهدف منشأة في منطقة ستافروبول، مؤكدا توقيف المرأة الألمانية (مواليد 1969) في مدينة بياتيغورسك بمنطقة القوقاز، وبحوزتها عبوة ناسفة تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة "تي إن تي".

وبحسب الرواية الروسية، فإن المرأة أُقحمت في المؤامرة من قِبل شخص من إحدى دول آسيا الوسطى (مواليد 1997)، وُصف بأنه "مؤيد للفكر المتطرف" ويعمل بأوامر من أوكرانيا. وأشار الجهاز إلى أنه كان من المفترض تفجير العبوة عن بعد مما كان سيؤدي إلى مقتل المرأة، إلا أن "التشويش الإلكتروني حال دون وقوع الانفجار".

ويواجه المعتقلان عقوبة السجن المؤبد بتهم تتعلق بالإرهاب، علما بأن روسيا اعتقلت عشرات الأشخاص خلال سنوات الحرب بتهمة العمل لحساب كييف.

باريس تدعم إنشاء "محكمة خاصة"

وعلى جبهة أوروبية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -في ستراسبورغ أمس الاثنين- دعم بلاده لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على هجومها على أوكرانيا، لتعمل إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد بارو -في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا- أن فرنسا ستنضم إلى "الاتفاقية المتعلقة بلجنة إدارة المحكمة الخاصة"، معربا عن أمله في تشكيلها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب في كيشيناو يوميْ 14 و15 مايو/أيار المقبل.

وتهدف هذه المحكمة -التي بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات الانضمام إليها كعضو مؤسس- إلى محاكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الروس بتهمة "جريمة العدوان على أوكرانيا".

وأشاد بارو بعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تضم 46 دولة، واصفا إياها بأنها "الضمير الديمقراطي لأوروبا" و"صوت مواطنيها". وقال: "كدليل على ذلك، أستشهد بدوركم المباشر في المساهمة -في مارس/آذار 2022- في طرد روسيا من مجلس أوروبا".