تقارير إسرائيلية: تل أبيب وواشنطن تستعدان لاستئناف الحرب على إيران

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطط مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف الحرب على إيران تم الإعداد لها بشكل مسبق، وسط ترجيحات بفشل الجولة الثانية من المفاوضات في إسلام آباد.

وتستعد العاصمة الباكستانية لاستقبال محادثات حاسمة الأربعاء في مسعى للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكن حتى الساعات الأخيرة لم تطرأ تأكيدات رسمية واضحة عن مشاركة الوفدين الإيراني والأمريكي.

عقوبات وتدريبات

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي، أن زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى إسلام آباد قد تم إلغاؤها، لكنه حذّر في نفس الوقت من أن الرئيس دونالد ترمب قد يغير رأيه في أي لحظة.

ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في المساء وقبل وقت قصير من انقضاء وقف إطلاق النار، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وتستهدف العقوبات 14 شخصا وشركة تساعد إيران في الحصول على أسلحة، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمعاودة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأهداف التي تشمل أيضا طائرات، توجد في إيران وتركيا والإمارات، ووجّه الاتهام إليها لضلوعها في شراء أو نقل أسلحة أو مكونات لصالح إيران.

في الأثناء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة مساء الثلاثاء، أن واشنطن وتل أبيب واصلتا منذ وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، الاستعدادات لاستئناف الحملة العسكرية ضد إيران.

وشملت الاستعدادات، حسب نفس المصادر، تدريبات للطائرات المقاتلة والتزود بالوقود في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتدريبات أخرى أجراها الأمريكيون اليوم في المجال الجوي البريطاني باستخدام قاذفات من نوع "بي 2".

تأهب في الجيش الاسرائيلي

وتحدثت أيضا القناة الـ13 الإسرائيلية عن حالة تأهب في صفوف الجيش الإسرائيلي تحسبا لاستئناف القتال، إضافة إلى انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت إنه يجري الترتيب لمشاورات الليلة في البيت الأبيض، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقالت هيئة البث إنه تمت الموافقة، خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، على أهداف محددة لضربها تضم البنية التحتية والطاقة في جميع أنحاء إيران.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الإيرانيين للموافقة على التخلي عن برنامجهم النووي واليورانيوم المخصب.