بينهم طفلان.. 4 شهداء برصاص الاحتلال ومستوطنين في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين منذ الصباح في الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفلان، جراء اعتداءات للمستوطنين وإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن "شهيدين ارتقيا برصاص مستوطنين في بلدة المغير شرق رام الله، بينهما طفل، إضافة إلى إصابة 3 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ صباح اليوم إلى 4″.

وأوضحت أن الشهيدين في المغير هما الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاما)، وجهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاما).

ونشرت منصة فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مستوطن النار صوب الفلسطينيين في قرية المغير.

في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، أن "جندي احتياط" أطلق النار تجاه من زعمت بأنهم "مشتبه بهم إلقاء حجارة صوب مركبة إسرائيلية كان يستقلها"، وفق قولها.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية ومنظمات حقوقية، فقد درج جيش الاحتلال مؤخرا على إصدار بيانات رسمية عقب إطلاق مستوطنين متطرفين النار على الفلسطينيين، يزعم فيها أن مطلق النار "جندي احتياط تعرض لرشق بالحجارة".

وفي جنين شمالي الضفة، أعلنت الوزارة استشهاد رجاء فضل بيطاوي (49 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام سابق للمدينة.

وفي الخليل جنوبي الضفة، استشهد الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاما) جراء تعرُّضه للدهس بمركبة يقودها مستوطن.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن مستوطنا دهس الطفل الجعبري في أثناء وجوده في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال مارس/آذار الماضي، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1154 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.