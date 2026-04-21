بريطانيا تحتفل بمئوية ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث

أشاد ‌‌الملك تشارلز ملك بريطانيا بوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، إذ يوافق اليوم الثلاثاء الذكرى الـ100 لميلادها، قائلا إن "أمي الحبيبة" ستظل "إلى الأبد في قلوبنا وصلواتنا".

وفي بيان له اليوم قال الملك تشارلز إن والدته "شكلت العالم من حولها وأثرت في حياة عدد لا يحصى من الناس، واليوم، ونحن نحتفل بما كان سيصبح عيد ميلاد والدتي ‌‌الحبيبة المئة، نتوقف أنا وعائلتي للتفكير في حياة وفقد ملكة كانت تعني الكثير لنا جميعا، وللاحتفاء من جديد بالعديد من النعم التي تركتها ذكراها".

وأضاف: "سيتذكرها الملايين بسبب لحظات ذات أهمية وطنية، وسيتذكرها كثيرون غيرهم بسبب لقاء عابر، أو ابتسامة، أو كلمة لطيفة رفعت المعنويات، أو بسبب ذلك البريق الرائع في عينيها عندما كانت تتقاسم شطيرة مربى مع الدب بادينغتون في الأشهر الأخيرة من حياتها".

وقال الملك تشارلز: "أعتقد أن الكثير من الأمور المتعلقة ‌‌بالعصر الذي ‌‌نعيش فيه الآن ربما كانت ستزعجها بشدة، لكنني أستمد القوة من يقينها بأن الخير سيسود دائما وأن فجرا أكثر إشراقا ليس بعيدا أبدا عن الأفق".

نصب تذكاري

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "ستحيي الأمة ذكرى عهدها الرائع بنصب تذكاري يقدم مكانا للتأمل للأجيال القادمة".

واحتفالا بالذكرى المئوية لميلادها، تنظم العائلة المالكة عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، حيث زار الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا أمس الاثنين معرضا جديدا مخصصا لأزيائها.

واليوم الثلاثاء، سيزور الملك وأفراد آخرون من العائلة المالكة المتحف البريطاني للاطلاع على التصاميم النهائية لنصب تذكاري وطني مخصص للملكة إليزابيث في حديقة سانت جيمس في لندن، يضم تمثالين للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب.

إعلان

وستفتتح الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز رسميا حديقة الملكة إليزابيث ‌‌الثانية في متنزه ريجنت في لندن، وسيستضيف الملك حفلا في قصر باكنغهام في المساء.

يذكر أن الملكة إليزابيث، التي تعد أطول ملوك وملكات بريطانيا عمرا وصاحبة أطول فترة حكم بينهم، ولدت في 21 أبريل/نيسان عام 1926 وأمضت 70 عاما على العرش قبل وفاتها في سبتمبر/أيلول عام 2022 عن عمر ناهز 96 عاما.