بريطانيا تحتفل بمئوية ميلاد الملكة الراحلة إليزابيث

A plate with photos of late Queen Elizabeth II is on display for sale at a souvenirs shop in London, on April 17, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
الملكة إليزابيث تعد أطول ملوك وملكات بريطانيا عمرا وصاحبة أطول فترة حكم بينهم (أسوشيتد برس)
Published On 21/4/2026

أشاد ‌‌الملك تشارلز ملك بريطانيا بوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، إذ يوافق اليوم الثلاثاء الذكرى الـ100 لميلادها، قائلا إن "أمي الحبيبة" ستظل "إلى الأبد في قلوبنا وصلواتنا".

وفي بيان له اليوم قال الملك تشارلز إن والدته "شكلت العالم من حولها وأثرت في حياة عدد لا يحصى من الناس، واليوم، ونحن نحتفل بما كان سيصبح عيد ميلاد والدتي ‌‌الحبيبة المئة، نتوقف أنا وعائلتي للتفكير في حياة وفقد ملكة كانت تعني الكثير لنا جميعا، وللاحتفاء من جديد بالعديد من النعم التي تركتها ذكراها".

الملك تشارلز: أمي أثرت في حياة عدد لا يحصى من الناس (الأوروبية)

وأضاف: "سيتذكرها الملايين بسبب لحظات ذات أهمية وطنية، وسيتذكرها كثيرون غيرهم بسبب لقاء عابر، أو ابتسامة، أو كلمة لطيفة رفعت المعنويات، أو بسبب ذلك البريق الرائع في عينيها عندما كانت تتقاسم شطيرة مربى مع الدب بادينغتون في الأشهر الأخيرة من حياتها".

وقال الملك تشارلز: "أعتقد أن الكثير من الأمور المتعلقة ‌‌بالعصر الذي ‌‌نعيش فيه الآن ربما كانت ستزعجها بشدة، لكنني أستمد القوة من يقينها بأن الخير سيسود دائما وأن فجرا أكثر إشراقا ليس بعيدا أبدا عن الأفق".

Souvenirs with photos of late Queen Elizabeth II are on display for sale at a souvenirs shop in London, on April 17, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
تذكارات تحمل صور الملكة إليزابيث الثانية للبيع في متجر هدايا تذكارية في لندن (أسوشيتد برس)

نصب تذكاري

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "ستحيي الأمة ذكرى عهدها الرائع بنصب تذكاري يقدم مكانا للتأمل للأجيال القادمة".

واحتفالا بالذكرى المئوية لميلادها، تنظم العائلة المالكة عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الجاري، حيث زار الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا أمس الاثنين معرضا جديدا مخصصا لأزيائها.

LONDON, ENGLAND - APRIL 20: King Charles III and Queen Camilla during a visit to the Queen Elizabeth II: Her Life in Style exhibition at The King's Gallery at Buckingham Palace on April 20, 2026 in London, England. The exhibition is the largest and most comprehensive display of Elizabeth II's fashion ever mounted as part of events commemorating the 100th anniversary of the late monarch's birth. (Photo by Aaron Chown - Pool/Getty Images)
صورة من زيارة الملك معرضا جديدا مخصصا لأزياء الملكة الراحلة (غيتي)

واليوم الثلاثاء، سيزور الملك وأفراد آخرون من العائلة المالكة المتحف البريطاني للاطلاع على التصاميم النهائية لنصب تذكاري وطني مخصص للملكة إليزابيث في حديقة سانت جيمس في لندن، يضم تمثالين للملكة وزوجها الراحل الأمير فيليب.

وستفتتح الأميرة آن شقيقة الملك تشارلز رسميا حديقة الملكة إليزابيث ‌‌الثانية في متنزه ريجنت في لندن، وسيستضيف الملك حفلا في قصر باكنغهام في المساء.

يذكر أن الملكة إليزابيث، التي تعد أطول ملوك وملكات بريطانيا عمرا وصاحبة أطول فترة حكم بينهم، ولدت في 21 أبريل/نيسان عام 1926 وأمضت 70 عاما على العرش قبل وفاتها في سبتمبر/أيلول عام 2022 عن عمر ناهز 96 عاما.

Britain's King Charles and Queen Camilla with Caroline de Guitaut, exhibition curator and Surveyor of The King’s Works of Art, during a visit to the Queen Elizabeth II: Her Life in Style exhibition at The King's Gallery, Buckingham Palace, London, Britain April 20, 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS
نظمت بريطانيا مجموعة من الفعاليات في الذكرى المئة لميلاد الملكة (رويترز)
المصدر: رويترز
