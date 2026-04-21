استشهاد طفل في الخليل ومستوطنون يهدمون مدرسة بالأغوار الشمالية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد طفل فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء بعد دهسه بسيارة مستوطن إسرائيلي أثناء توجهه إلى مدرسته في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر بهدم مستوطنين مدرسة بالضفة.

ونقل مراسل الوكالة الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن الطفل الشهيد يدعى محمد مجدي الجعبري (16 عاما)، وإن عملية الدهس جرت في الساعة السادسة صباحا.

وقالت المصادر إن الجعبري كان يقود دراجته الهوائية في طريقه إلى مدرسته عندما دهسه مستوطن كان يقود مركبة تتبع طاقم الحماية الخاص بأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المقيمين في مستوطنة بمنطقة الخليل، مما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي الضفة أيضا، أفادت مراسلة الجزيرة بإصابة عدد من الطلبة برصاص مستوطنين مسلحين شنوا هجموا على مدرسة في بلدة المغير شرقي رام الله.

مستوطنون يهدمون مدرسة

وفي تطور آخر، هدم مستوطنون إسرائيليون بالجرافات الليلة الماضية مدرسة المالح في الأغوار الشمالية وبيوتا في محيطها بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، أن "مستوطنين اقتحموا التجمع، وأقدموا على هدم المدرسة والمساكن المحيطة بها".

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة كانت قد أجبرت العائلات الفلسطينية التي كانت تسكن المنطقة على الرحيل منها في أوقات سابقة.

وقال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، إن "مستوطنين هدموا مدرسة المالح، وأزالوها عن الوجود"، مشيرا إلى أن المعتدين سيطروا كذلك على مبنى قديم كان تابعا للمدرسة، ويستخدم كمرافق إدارية وروضة للأطفال، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية عليه.

وذكر أن المدرسة كانت تخدم نحو 70 طفلا من التجمعات البدوية، قبل أن يتراجع عددهم إلى 16 فقط، نتيجة الاعتداءات اليومية على الطلبة والمعلمين، الذين تعرضوا للضرب والتنكيل من جانب مستوطنين، ما أدى إلى إفراغ المدرسة بالكامل هذا العام 2026، قبل هدمها.

وبشأن الاعتداءات السابقة، قال بلاونة إن المدرسة تعرضت خلال العامين الماضيين لسلسلة اعتداءات إسرائيلية متكررة وتضييق، أسهمت في تقليص أعداد الطلبة تدريجيا، وصولا إلى توقفها عن العمل.

وأشار إلى أن المدرسة كانت تقدم خدماتها التعليمية لعدد من التجمعات البدوية على مدى نحو 7 سنوات.

كما حذر من أن هدم المدرسة يأتي في سياق محاولات السيطرة على المنطقة وتفريغها من الأهالي.

هجمات إسرائيلية ضد قطاع التعليم

وتصاعدت مؤخرا الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع التعليم بالضفة، حيث قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وقفة احتجاجية لتلاميذ في قرية أم الخير بمنطقة مسافر يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وجاءت الوقفة احتجاجا على حرمان 51 طالبا وطالبة من حقهم في التعليم، عبر عرقلة مستوطنين وصولهم إلى المدرسة لليوم السابع على التوالي.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية خلال مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى مقتل 1150 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.