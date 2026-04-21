الجيش الإسرائيلي يعاقب جنديين بعد تحطيم تمثال للمسيح في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، احتجاز جنديين مدة 30 يوما واستبعادهما من الخدمة العسكرية، بعد تحطيم تمثال للمسيح في بلدة دبل جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "الجندي الذي ألحق الضرر بالتمثال والجندي الذي صوّر الحادثة سيُستبعدان من الخدمة العسكرية"، فيما استُدعي 6 جنود آخرين كانوا حاضرين ولم يمنعوا الواقعة أو يبلغوا عنها، وسيخضعون لجلسات توضيحية.

وأكد الجيش أن سلوك الجنود "انحرف بشكل كامل عن أوامر وقيم الجيش"، مشيرا إلى أن عملياته في لبنان تستهدف حزب الله والجماعات المسلحة فقط، وليس المدنيين اللبنانيين، على حد قوله.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال جيش الاحتلال إن "التمثال المتضرر في قرية دبل بجنوب لبنان استُبدل من قبل الجنود، بالتنسيق الكامل مع المجتمع المحلي"، ونشر صورة لتمثال جديد ليسوع المصلوب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، أمس الاثنين، "لقد صدمت وحزنت عندما علمت أن جنديا من الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا برمز ديني كاثوليكي في جنوب لبنان"، متعهدا باتخاذ "إجراءات تأديبية صارمة" بحق المتورطين.

وأشعلت لقطة مصورة لجندي إسرائيلي وهو يهشم رأس تمثال لـ"السيد المسيح" بمطرقة، بعد إسقاطه من موقعه في قرية بجنوب لبنان، موجة غضب عارمة عالمية على منصات التواصل، وعقب تشكيك أولي في صحة الصورة، أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤولية جنوده عن هذا الانتهاك بعد تحقيق رسمي، وقدم وزير الخارجية الإسرائيلي اعتذار تل أبيب عن الواقعة.