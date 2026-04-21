مستوطنون يؤدون طقوسا ويرفعون العلم الإسرائيلي بالأقصى

رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع ذكرى "الجنود القتلى" التي تُحيا قبل ساعات من دخول مناسبة "يوم الاستقلال" الإسرائيلي. جاء ذلك بعد منع رفع أذان العشاء من مآذن المسجد أمس بالتزامن مع احتفالات في ساحة البراق ليلة يوم الذكرى.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أُغلق باب المغاربة المخصص للاقتحامات اليوم بعد اقتحام 233 مستوطنا المسجد في فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية.

وأظهر مقطع فيديو أداء المستوطنين طقس السجود الملحمي وهو الانبطاح الكامل، واستواء الجسد على الأرض ببسط اليدين والقدمين والوجه، في الجهة الشرقية للمسجد، بالإضافة إلى الوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار الخاصة بذكرى "الجنود القتلى" في تمام الحادية عشرة صباحا.

وعلى مدار الساعات الماضية نشرت منظمات الهيكل المتطرفة على صفحاتها وعلى رأسها منظمة "بيدينو" صورا لعدد من القتلى الإسرائيليين من عسكريين ومدنيين خاصة أولئك الداعمين لها، وممن كانوا يواظبون على اقتحام المسجد الأقصى.

وبعد ساعات من إطلاق صافرات الإنذار تتحول الأجواء من الحزن إلى الاحتفال بـ"يوم الاستقلال" حيث تُنظَّم فعاليات رسمية وشعبية، وتُرفع الأعلام في مختلف المناطق المحتلة.

من جهتها، أفادت محافظة القدس بأن أذان العشاء لم يُسمع في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه مساء أمس الإثنين 20 أبريل/نيسان، في مشهد لافت بات يتكرر.

يأتي ذلك وسط دعوات لاقتحامات جماعية وواسعة ورفع العلم الإسرائيلي في المسجد بمناسبة يوم "الاستقلال الإسرائيلي"، الذي يحتفل فيه الإسرائيليون يوم الخامس من مايو/أيار حسب التقويم العبري.

وفي هذا التاريخ من عام 1948، وقبل يوم واحد من انتهاء الاحتلال البريطاني لفلسطين، أعلن رئيس مجلس الشعب ديفيد بن غوريون آنذاك عن إقامة دولة إسرائيل، وقرأ وثيقة استقلالها، ووقّع الحضور عليها خلال احتفال أُقيم بمتحف "تل أبيب".