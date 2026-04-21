الاحتلال يعلن استهداف منصة صواريخ لحزب الله جنوبي لبنان

شهد جنوب لبنان، الثلاثاء، تصعيدا جديدا بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ باتجاه قواته المتمركزة في بلدة رب ثلاثين، جنوب ما وصفه بـ"خط الدفاع المتقدم".

وقال جيش الاحتلال إنه قام بالرد على الهجوم عبر مهاجمة المنصة التي أطلق حزب الله منها الصواريخ. كما أعلن عن اعتراض طائرة مسيّرة قال إن الحزب أطلقها باتجاه كفار يوفال بالجليل الأعلى.

واعتبر أن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من جانب حزب الله يشكّل "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن عدة صواريخ أُطلقت باتجاه القوات الإسرائيلية في بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار، التي انطلقت في وقت سابق من اليوم، لم تكن إنذارا خاطئا كما ورد، بل جاءت نتيجة رصد إطلاق مسيّرة من قبل حزب الله.

إنذارات لسكان الجنوب

كما وجّه الجيش الإسرائيلي رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان، قال فيها إنه يواصل التمركز في مواقعه بجنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك "في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لمنظمة حزب الله"، بحسب تعبيره.

وجدد الجيش تحذيره للسكان، مطالبا إياهم بعدم التحرك جنوب خط القرى التي حددها، وعدم الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي حتى إشعار آخر.

كما دعا، عبر منشور على منصة إكس، السكان إلى عدم العبور أو العودة إلى عدد كبير من القرى والبلدات الحدودية.