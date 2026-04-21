أمير قطر يجدد التزام بلاده بدعم ومساعدة لبنان

بحث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر لا سيما في لبنان.

وقال الديوان الأميري إن "الأمير أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني أعرب خلاله عن دعم دولة قطر ووقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه".

من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره للشيخ تميم على دعم ووقوف دولة قطر الدائم والمستمر إلى جانب بلاده.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان، أسفر عن مقتل 2294 شخصا وإصابة 7 آلاف و544 آخرين، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة، الخميس، جولة ثانية من المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل، وذلك عقب جولة أولى جرت قبل نحو أسبوع.

ويشارك في المحادثات كلٌّ من السفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوض، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسفير واشنطن لدى بيروت ميشال عيسى.